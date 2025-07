❗️Ulusoy für die Defensive❗️

Der FC Union Heilbronn verstärkt sich in der Defensive mit Enes Ulusoy. Der 20-jährige Außenverteidiger, der auch auf den Flügeln spielen kann, kommt von der Sport-Union Neckarsulm und wird mit der Nummer 38 auflaufen. In der Jugend bei Sonnenhof Großaspach und Freiberg ausgebildet, folgten Stationen in der Oberliga bei Neckarelz und Heidelberg-Kirchheim, ehe im Aktivenbereich bei Türkspor und der Sport-Union Neckarsulm Landesligaspielzeiten folgten.

Hallo Enes, was waren die Gründe für den Wechsel zum FCU?