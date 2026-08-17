»Ultra zufrieden«: SVU & FCW lassen es krachen – Bayreuth trotzt ATSV

6. Spieltag der Landesliga Nordost: Der SV Unterreichenbach schlägt Spitzenreiter Mögeldorf überraschend mit 3:0. Der FC Wendelstein feiert beim 5:1 in Herzogenaurach eine Auswärtsgala, während der 1. SC Feucht den SV Buckenhofen knapp mit 3:2 niederkämpft. Zeitgleich bremst die SpVgg Bayreuth II den ATSV Erlangen beim 1:1-Remis aus und der ASV Weisendorf kassiert beim FC Kalchreuth in letzter Minute den bitteren 1:1-Ausgleich.
„Mit dem Punkt können wir gut leben“, bilanzierte Bayreuths U23-Coach Perparim Gashi nach dem 1:1-Unentschieden gegen den ATSV Erlangen. Vor 100 Zuschauern geriet die Altstadt-Reserve nach 20 Minuten unglücklich in Rückstand, als Ben Fischer einen Freistoß ins eigene Tor abfälschte. „Wir wussten genau, was auf uns zukommt gegen eine Mannschaft, die in der Spitzengruppe der Landesliga Nordost dranbleiben will. Umso mehr mussten wir aufpassen, dass wir die Räume eng halten und kompakt verteidigen. Das haben wir in der ersten Halbzeit – abgesehen vom abgefälschten Freistoß – auch gut gemacht“, so Gashi.
Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck: „Wir haben uns vorgenommen, mutiger nach vorne zu spielen. Durch die kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit sind wir auch verdient zum Ausgleich gekommen.“ Der eingewechselte Maximilian Hausmann (62.) belohnte die Bemühungen und traf zum 1:1. In der Schlussphase erarbeiteten sich Bayreuth und Erlangen zwar noch gute Möglichkeiten, doch es blieb beim Remis. Gashis Fazit: „Am Ende hätten beide Teams das Spiel für sich entscheiden können. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Wir nehmen den Punkt mit und konzentrieren uns jetzt auf Wendelstein.“
„Ich bin ultra zufrieden. Die Jungs haben das super gemacht“, resümierte Wendelstein-Coach Dirk Wagler nach dem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg des FC Wendelstein beim 1. FC Herzogenaurach. Nach dem Führungstreffer durch Justin Orendi (22.) glichen die Hausherren durch Kevin Rockwell (25.) zwar schnell aus, doch Dennis Schwalb (39.) stellte noch vor dem Pause auf 2:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel machte der FCW Nägel mit Köpfen: Ein Doppelpack von Jonas Masseck (60., 79.) sowie das 5:1 durch Gabriel Merk (89.) besiegelten den deutlichen Sieg.
Wagler sparte nach dem Abpfiff nicht mit Lob: „Die erste Halbzeit gestern war sehr ausgeglichen, aber spätestens mit dem 3:1, ist das Spiel stark auf unsere Seite gekippt. Man hat Herzogenaurach angemerkt, dass sie die Woche davor 0:7 verloren haben – da war dann eine große Unsicherheit da. Wir haben es sehr gut runtergespielt und nach dem 1860-Spiel gezeigt, dass der Fokus sofort wieder voll da ist. Ich würde sagen, wir sind gut angekommen in der Liga und wollen jetzt am Mittwoch gegen Bayreuth so weitermachen.“
„Trotz der krachenden Ohrfeige, die wir uns in Buckenhofen abgeholt hatten, ging es nur kurz aber deutlich um das Thema Aufarbeitung der Niederlage. Im Anschluss lag der Fokus voll und ganz auf der kommenden Aufgabe. Dass uns der Tabellenführer aus Mögeldorf alles abverlangen würde, war allen bewusst und das spürte man im Training. Fokus, Einsatz und Wille waren spürbar, die Jungs wollten etwas gutmachen. Und genau so sind sie gestern dann auch aufgetreten. Der Matchplan wurde zu 100% umgesetzt“, schwärmte Unterreichenbachs Alexander Kalkmann nach dem 3:0-Coup des SV Unterreichenbach gegen Spitzenreiter SpVgg Mögeldorf 2000. Nach der 2:7-Klatsche gegen Buckenhofen zeigte der SVU die perfekte Reaktion: In Durchgang eins hielt Torwart Moritz Weis mit starken Paraden die Null gegen äußerst spielstarke Mögeldorfer, während das Heimteam mit vollem Körpereinsatz dagegenhielt.
Nach dem Seitenwechsel kippte das Momentum komplett – und es schlug die Stunde von Edeljoker Justin Kapp. Nach seiner Einwechslung nickte der Matchwinner erst eine Distler-Ecke zur Führung ein (68.), legte danach für Lukas Frauenknecht zum 2:0 nach (83.) und verregnete den Gästen nach Zuspiel von Rödig mit seinem zweiten Treffer (87.) den Tag endgültig. Kalkmann zog ein hochzufriedenes Fazit nach dem Befreiungsschlag: „ Alles in allem muss man sagen, das Mögeldorf in der ersten Halbzeit zu wenig aus der optischen Überlegenheit gemacht hat, während wir körperlich voll dagegen hielten und das Spiel schließlich auf unsere Seite ziehen konnten. Ein toller Sieg und sehr gut für die Moral.“
Der ASV Weisendorf bekommt seine PS einfach nicht über die volle Distanz auf den Rasen: Beim FC Kalchreuth reichte eine starke erste Hälfte samt der verdienten Führung durch Yannick Prell (36.) erneut nicht zum Dreier.
In Durchgang zwei verlor der ASV vor 200 Fans zunehmend die Spielkontrolle und fing sich durch Chris-Stephan Dierke (89.) den späten 1:1-Nackenschlag. Nach sechs Spieltagen steht Weisendorf damit weiter ohne Sieg da. „Ein gerechtes Remis, aber zufrieden bin ich keineswegs. Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte zu einfach aus der Hand gegeben“, haderte ASV-Coach Bernd Fuchsbauer nach dem späten Ausgleich.
Besonders ärgerlich: Die zwei Gesichter, die der ASV Weisendorf in dieser Saison in Spielen zeigt. Fuchsbauers Fazit fällt dementsprechend aus: „Die Jungs wollen und die Mannschaft lebt, aber wir geben uns scheinbar zu schnell zufrieden. Fürs Gutaussehen gibt es keine Punkte – mit Jammern kommen wir jetzt aber nicht weiter.“
Die fehlende Konstanz wird für die Fuchsbauer-Elf langsam zur echten Zerreißprobe. Denn: In den letzten drei Spielen führte Weisendorf zur Pause, am Ende reichte es aber nur für einen Punkt. „Das macht natürlich was mit den Köpfen. Wir müssen jetzt aufpassen, auch wenn es noch früh in der Saison ist“, redete Fuchsbauer nicht um den heißen Brei herum, ergänze aber: „Das Pendel kann aber auch schnell wieder in die andere Richtung ausschlagen.“
Spannung und Spektakel am Spieltag: Der 1. SC Feucht behält in einem umkämpften Schlagabtausch gegen den SV Buckenhofen knapp mit 3:2 die Oberhand. Feucht erwischte einen Traumstart und stellte durch Emil Petersson nach Lazarevic-Flanke (11.) und Julian Rauch per sehenswertem Volley (21.) früh auf 2:0, ehe Buckenhofen nach einem SCF-Fehler durch Emil Nöhring (38.) verkürzte. Nach dem Wechsel stellte Simon Lang per Foulelfmeter (56.) den Alten Abstand wieder her. Buckenhofen gab sich nicht auf, drückte nach dem Anschlusstreffer des eingewechselten Abbas Jafari (73.) auf den Ausgleich, doch Feucht brachte den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Feucht bleibt damit zum dritten Mal in Serie im Waldstadion ungeschlagen. Buckenhofen verliert nach starkem Start in die Saison zum zweiten Mal in Serie.
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