»Ultra zufrieden«: SVU & FCW lassen es krachen – Bayreuth trotzt ATSV

Wagler sparte nach dem Abpfiff nicht mit Lob: „Die erste Halbzeit gestern war sehr ausgeglichen, aber spätestens mit dem 3:1, ist das Spiel stark auf unsere Seite gekippt. Man hat Herzogenaurach angemerkt, dass sie die Woche davor 0:7 verloren haben – da war dann eine große Unsicherheit da. Wir haben es sehr gut runtergespielt und nach dem 1860-Spiel gezeigt, dass der Fokus sofort wieder voll da ist. Ich würde sagen, wir sind gut angekommen in der Liga und wollen jetzt am Mittwoch gegen Bayreuth so weitermachen.“

„Ich bin ultra zufrieden. Die Jungs haben das super gemacht“, resümierte Wendelstein-Coach Dirk Wagler nach dem deutlichen 5:1-Auswärtserfolg des FC Wendelstein beim 1. FC Herzogenaurach. Nach dem Führungstreffer durch Justin Orendi (22.) glichen die Hausherren durch Kevin Rockwell (25.) zwar schnell aus, doch Dennis Schwalb (39.) stellte noch vor dem Pause auf 2:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel machte der FCW Nägel mit Köpfen: Ein Doppelpack von Jonas Masseck (60., 79.) sowie das 5:1 durch Gabriel Merk (89.) besiegelten den deutlichen Sieg.

„Trotz der krachenden Ohrfeige, die wir uns in Buckenhofen abgeholt hatten, ging es nur kurz aber deutlich um das Thema Aufarbeitung der Niederlage. Im Anschluss lag der Fokus voll und ganz auf der kommenden Aufgabe. Dass uns der Tabellenführer aus Mögeldorf alles abverlangen würde, war allen bewusst und das spürte man im Training. Fokus, Einsatz und Wille waren spürbar, die Jungs wollten etwas gutmachen. Und genau so sind sie gestern dann auch aufgetreten. Der Matchplan wurde zu 100% umgesetzt“, schwärmte Unterreichenbachs Alexander Kalkmann nach dem 3:0-Coup des SV Unterreichenbach gegen Spitzenreiter SpVgg Mögeldorf 2000. Nach der 2:7-Klatsche gegen Buckenhofen zeigte der SVU die perfekte Reaktion: In Durchgang eins hielt Torwart Moritz Weis mit starken Paraden die Null gegen äußerst spielstarke Mögeldorfer, während das Heimteam mit vollem Körpereinsatz dagegenhielt.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Momentum komplett – und es schlug die Stunde von Edeljoker Justin Kapp. Nach seiner Einwechslung nickte der Matchwinner erst eine Distler-Ecke zur Führung ein (68.), legte danach für Lukas Frauenknecht zum 2:0 nach (83.) und verregnete den Gästen nach Zuspiel von Rödig mit seinem zweiten Treffer (87.) den Tag endgültig. Kalkmann zog ein hochzufriedenes Fazit nach dem Befreiungsschlag: „ Alles in allem muss man sagen, das Mögeldorf in der ersten Halbzeit zu wenig aus der optischen Überlegenheit gemacht hat, während wir körperlich voll dagegen hielten und das Spiel schließlich auf unsere Seite ziehen konnten. Ein toller Sieg und sehr gut für die Moral.“