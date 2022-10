– Foto: Joachim Koschler

Ultra der TSG Backnang nimmt’s mit allen auf Wer schon mal ein Spiel der Oberliga-Fußballer aus den Etzwiesen miterlebt hat, dürfte Nico Schoch in Aktion gesehen und vor allem gehört haben. Der Gmünder hat als einziger Ultra des Teams sogar überregionale Bekanntheit erlangt.

Wenn Backnang um Oberliga-Punkte kämpft, ertönen ab und zu ein paar Zwischenrufe, ansonsten ist’s recht ruhig unter den Zuschauern. Bis ein Mann im roten Trikot beginnt, auf seine Trommel zu schlagen und in sein Megafon zu schreien. Lautstark feuert er die Kicker während des gesamten Spiels an. Manchmal hat er noch weitere Unterstützer an seiner Seite. Falls nicht, liefert er die Show aber auch alleine ab. Nico Schoch hat sich als einziger Ultrafan der TSG einen Namen gemacht. In Fußballkreisen ist er auch als der zwölfte Mann bekannt.