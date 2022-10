Haben Moritz Happel (links) und Tim Flurschütz mit Gladenbach auch in Emsdorf Grund zum Jubel? Foto: Jens Kaliske

Ultimative Reifeprüfung für Gladenbach Teaser KOL NORD: +++ Die Gladenbacher wollen sich auch beim Krösus SV Emsdorf nicht einigeln, auch die Versbachtal und die SG Silberg/Eisenhausen segeln mit kräftigem Rückenwind gen Osten +++

MARBURG-BIEDENKOPF - Das heimische Trio der Fußball-Kreisoberliga Nord ging am vergangenen Spieltag torlaunig aus seinen Duellen als Sieger hervor, scheint bestens gerüstet für die anstehenden Auswärtshürden gerüstet. Die ultimative Reifeprüfung hat Gladenbach am Samstag (17 Uhr) vor der Brust: Befleckt der GSC die blütenweiße Weste des Spitzenreiters SV Emsdorf? Die SG Silberg/Eisenhausen ist auf fremden Plätzen brettstark unterwegs und will ihre Muskeln auch bei der SG Röddenau/Bromskirchen spielen lassen. Die SG Versbachtal stoppte den freien Fall gegen Michelbach eindrucksvoll. Kann der Aufsteiger die Krise des Gastgebers SG Lahnfels verschärfen?