Ulmer Spatzen holen Punkt bei starkem Aufsteiger

Nach frühem Rückstand beweist der SSV Ulm 1846 Fußball Moral und holt im Match der 3. Liga bei der TSG Hoffenheim II einen wichtigen Zähler. Dennis Chessa sorgt mit seinem Treffer für den verdienten Ausgleich.

Ein Duell unter besonderen Vorzeichen Nach dem umjubelten 2:1-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg stand für den SSV Ulm 1846 Fußball bereits die nächste Aufgabe auf dem Programm. Interimstrainer Moritz Glasbrenner, der nach der Trennung von Robert Lechleiter das Kommando übernommen hatte, führte die Spatzen in den Kraichgau. Gegner war die Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim, die bislang mit 13 Punkten aus sechs Spielen glänzte und sich auf dem vierten Tabellenplatz festgesetzt hatte. Vor dem Anpfiff war die Ausgangslage klar: Der Aufsteiger aus Hoffenheim wollte seine Serie ausbauen, während die Ulmer unbedingt die gute Stimmung aus dem Regensburg-Spiel mitnehmen wollten.

Ein unglücklicher Start für die Spatzen

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gastgebern. Schon in der 6. Minute musste Luis Görlich im Strafraum einen gefährlichen Ball abfangen, kurz darauf parierte Christian Ortag stark gegen Paul Hennrich. In der 9. Minute suchte Jonas David mit einem langen Ball Dennis Chessa, doch Hoffenheims Torhüter Lúkas Petersson war schneller am Ball. Nach einer Gelben Karte für Florian Bähr (13.) wegen eines Fouls an Chessa entstand die erste gute Ulmer Chance: Jonas David köpfte nach dem fälligen Freistoß direkt in die Arme von Petersson.

Die Hoffenheimer blieben jedoch gefährlich und nutzten in der 17. Minute ihre Gelegenheit. Paul Hennrich köpfte den Ball in die Schnittstelle zu Deniz Zeitler, der frei vor Christian Ortag auftauchte und eiskalt ins rechte Eck zum 1:0 traf. Für Ulm bedeutete das erneut ein früher Rückstand – doch diesmal ließen sich die Spatzen nicht entmutigen.

Dennis Chessa bringt Ulm zurück

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 28. Minute nutzte Dennis Chessa einen folgenschweren Fehler der Gastgeber. Florian Bähr wollte nach einem Laufduell den Ball zu seinem Torhüter zurückspielen, doch das Zuspiel geriet zu kurz. Chessa spritzte dazwischen, umspielte Lúkas Petersson und schob zum 1:1 ein. Mit diesem Tor war Ulm zurück im Spiel. Der Ausgleich beflügelte die Spatzen, die fortan mutiger agierten. Kurz vor der Pause hatte Ayoube Amaimouni-Echghouyab noch eine Chance für die Hoffenheimer, doch Christian Ortag reagierte aufmerksam und verhinderte Schlimmeres. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel war es zunächst wieder die TSG, die druckvoll begann. In der 50. Minute stand Paul Hennrich frei vor dem Tor, doch sein Abschluss flog deutlich am Gehäuse vorbei. Nur wenige Minuten später tauchte André Becker gefährlich auf, sein Hackenversuch nach Flanke von Luis Görlich wurde jedoch geblockt (56.). Kurz darauf prüfte Elias Löder den Hoffenheimer Keeper, doch Lúkas Petersson hatte keine Mühe (57.).

Die größte Gelegenheit für Hoffenheim vergab Paul Hennrich in der 68. Minute, als er einen Freistoß wuchtig an den Pfosten setzte. Glück für die Ulmer, die in dieser Phase unter Druck standen. Doch auch die Spatzen hatten ihre Momente. In der 73. Minute setzte sich Leon Dajaku stark durch, wurde aber im Strafraum im letzten Moment von Petersson gestoppt.

Die Spatzen stemmen sich gegen die Niederlage

Die Schlussviertelstunde gehörte wieder dem SSV Ulm. Nach einer Ecke von Leon Dajaku zog Max Julian Brandt am zweiten Pfosten volley ab, doch Valentin Lässig warf sich in den Ball und blockte mit dem Gesicht (85.). In der Nachspielzeit musste Christian Ortag noch einmal eingreifen, als Denis Donkor nach Flanke von Nader El-Jindaoui zum Abschluss kam. Doch der Ulmer Keeper hielt sicher. Danach war Schluss – Ulm nahm einen verdienten Punkt aus dem Kraichgau mit.

Ein Unentschieden mit Signalwirkung

Das 1:1 war ein gerechtes Ergebnis in einer Partie, in der beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Für die Spatzen war es vor allem ein Zeichen der Stabilität, dass sie sich vom frühen Rückstand nicht aus der Bahn werfen ließen. Mit seinem Treffer stellte Dennis Chessa eindrucksvoll seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis. Christian Ortag hielt mit wichtigen Paraden den Punkt fest.

Blick nach Schweinfurt

Mit diesem Unentschieden baut der SSV Ulm 1846 Fußball sein Punktekonto weiter aus und geht gestärkt in die kommenden Aufgaben. Am Mittwoch, 1. Oktober, wartet mit dem 1. FC Schweinfurt 05 der nächste Gegner. Interimstrainer Moritz Glasbrenner soll auch dann an der Seitenlinie stehen – mindestens bis zum darauffolgenden Sonntag, wenn die Spatzen auf den FC Ingolstadt treffen.

Der Punkt in Hoffenheim zeigt: Ulm ist bereit, sich in der 3. Liga mit Leidenschaft, Geschlossenheit und Effizienz zu behaupten.