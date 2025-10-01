Ulmer Spatzen bärenstark: 5:1-Heimsieg gegen 1. FC Schweinfurt 05

Mit einer bärenstarken Vorstellung fertigt der SSV Ulm 1846 Fußball den 1. FC Schweinfurt 05 im heutigen Heimspiel der 3. Liga im Donaustadion mit 5:1 ab. Nach frühem Ausgleich der Gäste drehen die Spatzen auf und entscheiden die Partie mit einem Dreierpack in zwölf Minuten.

Chessa sorgt für den Auftakt Die ersten Minuten verliefen ausgeglichen, doch dann schlugen die Spatzen zu. In der 14. Minute legte Elias Löder den Ball an der Strafraumkante nach links zu Dennis Chessa, der eiskalt blieb und die Kugel an Torhüter Toni Stahl vorbei ins Netz setzte – das 1:0 für Ulm. Doch die Freude hielt nicht lange. Nur vier Minuten später nutzte Joshua Endres ein Durcheinander im Ulmer Strafraum und drückte den Ball nach kurzer Parade von Christian Ortag über die Linie. Der Ausgleich zum 1:1 brachte kurz Unruhe ins Spiel.

Ein Heimspiel unter klaren Vorzeichen Nach dem 1:1-Unentschieden in Hoffenheim wollte der SSV Ulm 1846 Fußball zu Hause gegen das Schlusslicht aus Schweinfurt unbedingt nachlegen. Interimstrainer Moritz Glasbrenner vertraute dabei erneut auf eine offensive Ausrichtung. Für die Gäste war die Ausgangslage düster: Mit nur drei Punkten standen sie abgeschlagen auf dem letzten Platz. Vor 8552 Zuschauern im Donaustadion pfiff Schiedsrichter Michael Näther die Begegnung an.

Niklas Kölle stellt die Führung wieder her

Die Ulmer Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute profitierte Leon Dajaku von einem Fehlpass von Uche Obiogumu, scheiterte noch an Toni Stahl, doch der Abpraller landete bei Niklas Kölle, der sicher zum 2:1 einschob. Die Spatzen hatten die passende Antwort gefunden. Bis zur Pause kontrollierten die Ulmer die Partie, ohne zwingend nachzulegen. Ein Schuss von Dajaku in der 45. Minute wurde geblockt, die folgende Ecke blieb ungefährlich. Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen.

Ulm bestimmt das Spielgeschehen

Nach dem Seitenwechsel spielte der SSV Ulm 1846 Fußball dominant weiter. Max Scholze probierte es in der 47. Minute aus der Distanz, sein Schuss war jedoch zu zentral. Schweinfurt kam nur vereinzelt nach vorne, etwa durch Sebastian Müller in der 50. Minute, doch dessen Abschluss landete am Außennetz. Auch ein Versuch von Ekin Çelebi (59.) ging deutlich über das Tor. Auf der Gegenseite setzte Leon Dajaku aus der Distanz Akzente, Toni Stahl konnte aber parieren.

Löder eröffnet die Schlussoffensive

Die Entscheidung bahnte sich an, als Marcel Seegert in der 72. Minute nach einer Ecke von Leon Dajaku per Kopf verlängerte. Am zweiten Pfosten stand Elias Löder frei und nickte zum 3:1 ein. Der Jubel im Donaustadion war groß, die Vorentscheidung gefallen.

Kölle und Röser machen alles klar

Jetzt rollte der Ulmer Express. In der 77. Minute legte Lucas Röser von rechts flach in die Mitte. André Becker kam nicht entscheidend zum Abschluss, doch erneut war Niklas Kölle zur Stelle und drückte den Ball über die Linie – das 4:1. Nur wenige Minuten später erhöhte Röser selbst. Nach einem präzisen Steilpass von Dennis Dressel blieb er vor Toni Stahl cool und schob zum 5:1 ein (84.). Damit war die Partie endgültig entschieden.

Ein hochverdienter Heimsieg

In der Schlussphase ließen die Spatzen nichts mehr anbrennen. Schweinfurt hatte sich längst geschlagen gegeben, und als Schiedsrichter Michael Näther die Partie beendete, feierten die Ulmer Fans ihre Mannschaft für einen überragenden 5:1-Erfolg.

Geschlossene Mannschaftsleistung

Der SSV Ulm 1846 Fußball zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ sich auch vom frühen Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen. Mit viel Geduld und Zielstrebigkeit nutzten die Spatzen ihre Chancen und entschieden die Partie mit drei Treffern in zwölf Minuten. Besonders Niklas Kölle ragte mit seinen beiden Toren heraus, während Dennis Chessa, Elias Löder und Lucas Röser das Ergebnis abrundeten.