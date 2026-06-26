Ulmer Abgang zieht es in die Regionalliga Nordost

– Foto: Imago Images / Verein

Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest, verliert Elias Löder endgültig an den FC Carl Zeiss Jena. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, dessen Abschied bereits feststand, kehrt damit in die Regionalliga Nordost zurück. Für Ulm ist es der nächste Abgang in einem umfassenden Kaderumbruch. Bereits zahlreiche Abschiede stehen beim SSV fest, nur die neuen Teams der Abgänge sind noch unbekannt.

Löder war in der vergangenen Saison für den SSV Ulm in der 3. Liga aktiv und gehörte dort zu den auffälligeren Offensivkräften. In 37 Einsätzen erzielte er zehn Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Trotz dieser Ausbeute endete seine Zeit bei den Spatzen nach dem Abstieg. Mit dem Wechsel nach Jena kehrt er zu einem Verein zurück, bei dem er bereits zuvor starke Zahlen vorweisen konnte.

Für den FC Carl Zeiss Jena spielte Löder in den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 in der Regionalliga Nordost. Besonders herausragend war seine Saison 2023/24, als er in 33 Spielen 25 Tore erzielte und fünf Vorlagen gab. Auch in der folgenden Spielzeit kam er trotz weniger Einsätze auf vier Treffer und fünf Assists in 14 Partien. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 219 Spiele, 55 Tore und 17 Vorlagen.