Ulmer Abgang wechselt in die schottische Premiership Jonathan Meier kam in der letzten Saison auf 28 Drittliga-Einsätze für den SSV Ulm, nun zieht es den Defensivmann nach Schottland. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images / Verein

Der bereits feststehende Abgang von Jonathan Meier beim SSV Ulm 1846 ist nun vollständig geklärt. Der 26-jährige Verteidiger wechselt zum FC Kilmarnock in die schottische Premiership. Damit verlässt ein weiterer Spieler den SSV nach dem Doppelabstieg aus der 2. Bundesliga über die 3. Liga bis in die Regionalliga Südwest.

Meier absolvierte in der vergangenen Saison 28 Drittligaspiele für die Ulmer. Bereits in der Spielzeit 2024/25 war er 13-mal in der 2. Bundesliga für den SSV zum Einsatz gekommen. Nach zwei Jahren in Ulm setzt der Defensivspieler seine Laufbahn nun erstmals außerhalb Deutschlands fort und stellt sich in Schottland einer neuen Aufgabe. Vor seiner Zeit beim SSV spielte Meier für Dynamo Dresden. In drei Spielzeiten bestritt er insgesamt 88 Partien in der 3. Liga, erzielte dabei zwar keinen Treffer, bereitete jedoch acht Tore vor. Zwischenzeitlich war er für Hansa Rostock aktiv und kam dort in der Saison 2021/22 auf 18 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Ausgebildet wurde Meier beim FC Bayern München. Dort durchlief er mehrere Nachwuchsmannschaften und spielte für die U17, U19 sowie die zweite Mannschaft. Für den FC Bayern II absolvierte er 19 Partien in der Regionalliga Bayern. Später gehörte er auch zum Aufgebot des 1. FSV Mainz 05 und sammelte für dessen zweite Mannschaft Spielpraxis in der Regionalliga Südwest. Insgesamt weist Meiers erfasste Laufbahn 251 Spiele, fünf Tore und neun Vorlagen auf. Hinzu kommen 23 Gelbe Karten, eine Gelb-Rote Karte und eine Rote Karte.