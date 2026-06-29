Ulmer Abgang und Ex-Profi wechselt in die 3. Liga Der Abschied von Leon Dajaku aus Ulm stand bereits fest, nun ist der neue Verein bekannt. von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

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Als der Abstieg des SSV Ulm 1846 Fußball aus der 3. Liga feststand, gehörte auch die Personalie Leon Dajaku früh zu jenen Themen, die kaum noch Fragen offenließen. Dass der Offensivspieler den Verein verlassen würde, galt intern wie extern als erwartbarer Schritt. Nun steht auch das Ziel fest: Dajaku schließt sich dem F.C. Hansa Rostock an.

Aus Ulmer Sicht endet damit ein Kapitel, das sportlich nicht immer geradlinig verlief, dessen Potenzial aber immer sichtbar blieb. Dajaku kam mit dem Profil eines Spielers, das im deutschen Fußball längst Aufmerksamkeit erzeugt hatte: ausgebildet beim VfB Stuttgart, weiterentwickelt beim FC Bayern, ausgestattet mit Erfahrung aus Bundesliga, internationalen Stationen und verschiedenen Spielsystemen. Beim SSV Ulm zeigte der 25-Jährige insbesondere in der abgelaufenen Drittligasaison immer wieder seine Qualitäten. In 30 Einsätzen gelangen ihm fünf Tore und neun Vorlagen – Zahlen, die seine Bedeutung im Offensivspiel unterstreichen. Dajaku war kein klassischer Flügelspieler und kein reiner Spielmacher, sondern einer jener Offensivakteure, die zwischen den Räumen arbeiten, Dynamik erzeugen und Spiele mit einzelnen Aktionen verändern können.

Über seine Zeit in Ulm hinaus bringt er eine bemerkenswerte Vita mit: Einsätze in der Bundesliga für Bayern München, Union Berlin und den VfB Stuttgart, internationale Erfahrungen in England, der Schweiz, Kroatien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie zahlreiche Spiele für deutsche U-Nationalmannschaften. Dass sich ein Spieler mit diesem Lebenslauf nach dem Ulmer Abstieg neu orientiert, überrascht nicht. Für den SSV bedeutet sein Abschied dennoch einen sportlichen Verlust. Gerade in einer Regionalliga-Saison, die von Stabilität, Kreativität und individueller Qualität geprägt sein wird, hinterlässt Dajaku eine Lücke.