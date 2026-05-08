 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ulm will den entscheidenden Schritt: Erster gegen Zweiter in Aufheim

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 26. Spieltags

von Nicolas Bläse · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Kogler

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

Der SV Jungingen will gegen den TSV Langenau seinen Abstand zur Abstiegszone vergrößern, während die Gäste nach dem 0:1 gegen den SV Offenhausen eine Reaktion brauchen; die SG Öpfingen empfängt den FC Hüttisheim zu einem direkten Duell im oberen Tabellendrittel. Der SV Westerheim geht nach dem 7:1 gegen SW Donau mit breiter Brust in das Spiel gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen, während SW Donau gegen den formstarken SV Eggingen nach genau diesem Rückschlag gefordert ist. Der SV Offenhausen hat mit dem 1:0 in Langenau Mut gesammelt und trifft auf den FV Asch-Sonderbuch, der zuletzt gegen Kettershausen-Bebenhausen nur 1:1 spielte; im Spitzenspiel empfängt die SGM Aufheim Holzschwang den Tabellenführer SC Türkgücü Ulm. Der TSV Blaustein und die TSG Ehingen kämpfen im unteren Drittel um wichtige Punkte, während die punktgleichen Kellerkinder SGM Senden-Ay und FC Burlafingen ein Spiel mit direkter Wirkung auf die Abstiegsplätze austragen.

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Heute, 19:00 Uhr
SV Jungingen
SV JungingenSV Jungingen
TSV Langenau
TSV LangenauTSV Langenau
19:00live

Der SV Jungingen geht als Tabellenelfter mit 27 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem 0:2 beim FC Hüttisheim, dem 1:4 gegen den SC Türkgücü Ulm und dem 3:1 gegen den FC Burlafingen zuletzt wechselhafte Wochen erlebt. Der TSV Langenau steht mit 39 Punkten auf Rang acht, hat aber aus den jüngsten drei Spielen gegen den SV Offenhausen, den FV Asch-Sonderbuch und den TSV Kettershausen-Bebenhausen nur einen Sieg geholt. Für Jungingen ist es ein Spiel, in dem jeder Punkt Luft nach unten bedeuten kann; für Langenau geht es darum, die ordentliche Saison nicht aus der Spur gleiten zu lassen. Das Hinspiel gewann der TSV Langenau mit 2:0.

Morgen, 17:00 Uhr
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
FC Hüttisheim
FC HüttisheimHüttisheim
17:00live

Die SG Öpfingen steht mit 49 Punkten auf Rang drei und muss nach dem deutlichen 0:4 beim SC Türkgücü Ulm zeigen, dass dieser Rückschlag nicht nachwirkt. Zuvor hatte Öpfingen gegen die TSG Ehingen und den FC Burlafingen gewonnen, die Formkurve war also bis zum Spitzenspiel stabil. Der FC Hüttisheim reist als Fünfter mit 44 Punkten an und hat mit den Siegen gegen den SV Jungingen und den SV Offenhausen zuletzt wichtige Zähler im oberen Mittelfeld gesammelt. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die noch nach oben blicken dürfen, aber gerade deshalb kaum Raum für Nachlässigkeiten haben.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Westerheim
SV WesterheimWesterheim
TSV Kettershausen-Bebenhausen
TSV Kettershausen-BebenhausenKettershsn-B
15:00

Der SV Westerheim hat sich mit dem 7:1 gegen SW Donau eindrucksvoll zurückgemeldet und steht mit 45 Punkten auf Rang vier. Nach den Unentschieden gegen die SGM Senden-Ay und die SGM Aufheim Holzschwang war dieser Sieg ein deutliches Zeichen, dass Westerheim im Rennen um die vorderen Plätze präsent bleibt. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen liegt mit 23 Punkten auf Rang 13 und braucht als Aufsteiger jeden Zähler, um nicht weiter in Richtung Abstiegszone zu rutschen. Das Hinspiel gewann der SV Westerheim mit 3:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SW Donau
SW DonauSW Donau
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
15:00live

SW Donau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und muss nach dem 1:7 beim SV Westerheim eine klare Antwort finden. Die Mannschaft hatte zuvor gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen gewonnen, davor aber gegen den TSV Blaustein verloren – die Schwankungen bleiben groß. Der SV Eggingen reist als Siebter mit 41 Punkten an und kommt mit Siegen gegen die SGM Senden-Ay und den TSV Blaustein sowie einer knappen Niederlage gegen den SC Türkgücü Ulm aus den vergangenen Wochen. Im Hinspiel setzte sich der SV Eggingen in einem torreichen Spiel mit 5:2 gegen SW Donau durch.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
FV Asch-Sonderbuch
FV Asch-SonderbuchFV Asch-S.
15:00

Der SV Offenhausen steht mit 32 Punkten auf Rang neun und hat mit dem 1:0 beim TSV Langenau nach dem schweren 1:10 gegen den SC Türkgücü Ulm eine wichtige Reaktion gezeigt. Zuvor war das 1:2 gegen den FC Hüttisheim knapp ausgefallen, die Mannschaft bewegt sich damit weiter zwischen Stabilisierung und Rückschlägen. Der FV Asch-Sonderbuch ist Sechster mit 43 Punkten, blieb zuletzt beim 1:1 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen unter seinen Ansprüchen, hatte zuvor aber den TSV Langenau 2:1 geschlagen. Das Hinspiel endete 3:3 und zeigte bereits, wie offen diese Begegnung werden kann.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Aufheim Holzschwang
SGM Aufheim HolzschwangSGM Aufheim Holzschwang
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
15:00

Die SGM Aufheim Holzschwang empfängt als Tabellenzweiter mit 51 Punkten den Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm, der mit 56 Punkten vorne steht. Aufheim Holzschwang kommt aus einem 4:0 bei der TSG Ehingen, einem 5:0 gegen den FC Burlafingen und einem 1:1 beim SV Eggingen – das ist die Form eines Herausforderers. Türkgücü Ulm hat mit dem 4:0 gegen die SG Öpfingen und dem 4:1 beim SV Jungingen ebenfalls eindrucksvoll geliefert, auch wenn das 1:1 beim FV Asch-Sonderbuch zuvor zeigte, dass der Tabellenführer verwundbar sein kann. Dieses Spiel ist der emotionale Mittelpunkt des Spieltags: Aufheim Holzschwang kann das Rennen oben noch einmal enger machen, Türkgücü Ulm kann ein starkes Signal Richtung Aufstieg setzen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
TSG Ehingen
TSG EhingenTSG Ehingen
15:00

Der TSV Blaustein steht mit 18 Punkten auf Rang 14 und steckt nach dem 1:3 beim FC Burlafingen, dem 0:5 gegen den SV Eggingen und dem 4:2 gegen SW Donau weiter tief im Abstiegskampf. Gegen die TSG Ehingen geht es nicht um Schönheit, sondern um Substanz, Nerven und Punkte. Die TSG Ehingen liegt mit 26 Punkten auf Rang zwölf und hat nach dem 0:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, dem 0:1 gegen die SG Öpfingen und dem 6:2 beim SV Offenhausen zuletzt sehr unterschiedliche Gesichter gezeigt. Das Hinspiel gewann die TSG Ehingen mit 2:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SGM Senden-Ay
SGM Senden-AySGM Senden-Ay
FC Burlafingen
FC BurlafingenBurlafingen
15:00

Die SGM Senden-Ay und der FC Burlafingen gehen punktgleich mit jeweils 15 Zählern in dieses direkte Kellerduell, Senden-Ay steht wegen des besseren Torverhältnisses auf Rang 15, Burlafingen auf Rang 16. Für beide Mannschaften ist die Ausgangslage hart, aber klar: Bei drei direkten Absteigern zählt in einem solchen Spiel jeder Ballbesitz doppelt. Senden-Ay verlor zuletzt 0:3 gegen den SV Eggingen und 1:3 gegen SW Donau, Burlafingen gewann immerhin 3:1 gegen den TSV Blaustein, hatte davor aber beim 0:5 gegen die SGM Aufheim Holzschwang deutlich verloren. Das Hinspiel entschied die SGM Senden-Ay mit 1:0 für sich.

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