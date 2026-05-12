 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Ulm vor Pflichtaufgabe, Hüttisheim fordert Aufheim Holzschwang

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 27. Spieltags

von Nicolas Bläse · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
SV Jungingen

Der FV Asch-Sonderbuch will gegen den SV Jungingen nach dem Dämpfer in Offenhausen wieder Halt finden, während der TSV Kettershausen-Bebenhausen nach dem wichtigen Sieg gegen den SV Westerheim gegen den SV Offenhausen im Tabellenkeller nachlegen muss. Der SV Eggingen empfängt den SV Westerheim zum direkten Duell im oberen Tabellenmittelfeld, der FC Burlafingen braucht gegen SW Donau im Abstiegskampf dringend weitere Punkte. Die TSG Ehingen steht gegen die SGM Senden-Ay unter Druck, während Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm gegen den TSV Blaustein seine starke Ausgangslage behaupten will. Der FC Hüttisheim fordert die SGM Aufheim Holzschwang in einem Spiel mit Blick nach oben, der TSV Langenau empfängt mit der SG Öpfingen den Tabellenzweiten und einen der konstantesten Verfolger.

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