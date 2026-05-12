Ulm vor Pflichtaufgabe, Hüttisheim fordert Aufheim Holzschwang

Der FV Asch-Sonderbuch geht als Tabellensiebter mit 43 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem 2:1 gegen den TSV Langenau, dem 1:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen und dem 1:3 beim SV Offenhausen etwas an Schwung verloren. Gegen den SV Jungingen, der mit 27 Punkten auf Rang elf steht, bietet sich die Chance, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Jungingen kommt aus drei Niederlagen gegen den SC Türkgücü Ulm, den FC Hüttisheim und den TSV Langenau und muss aufpassen, nicht wieder tiefer in die unruhige Zone zu rutschen. Für Asch-Sonderbuch ist es ein Spiel, das nach Wiedergutmachung riecht, für Jungingen eines, in dem jeder Punkt wertvoll wäre.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat mit dem 2:1 beim SV Westerheim ein deutliches Lebenszeichen gesendet und steht mit 26 Punkten dennoch weiter auf Rang 13, dem Relegationsplatz nach unten. Zuvor hatte der Aufsteiger gegen SW Donau 0:2 verloren und gegen den FV Asch-Sonderbuch 1:1 gespielt, die Formkurve zeigt also zumindest wieder etwas Stabilität. Der SV Offenhausen reist als Neunter mit 35 Punkten an und kommt nach dem 1:2 gegen den FC Hüttisheim mit zwei Siegen gegen den TSV Langenau und den FV Asch-Sonderbuch. Für Kettershausen-Bebenhausen ist es ein Kampf um Luft im Tabellenkeller, für Offenhausen die Gelegenheit, die eigene Saison weiter zu beruhigen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen SV Westerheim Westerheim 15:00 live PUSH

Der SV Eggingen hat sich mit drei Siegen in Serie eindrucksvoll nach oben gearbeitet und liegt mit 44 Punkten auf Rang fünf. Nach dem 5:0 gegen den TSV Blaustein, dem 3:0 gegen die SGM Senden-Ay und dem 2:1 bei SW Donau wirkt Eggingen derzeit gefestigt und torgefährlich. Der SV Westerheim steht mit 45 Punkten direkt davor auf Rang vier, hat zuletzt aber nur einen Punkt gegen die SGM Senden-Ay geholt, dann deutlich 7:1 gegen SW Donau gewonnen und anschließend 1:2 gegen Kettershausen-Bebenhausen verloren. Dieses Duell ist ein echtes Kräftemessen zweier Mannschaften, die nach oben schielen dürfen, aber keine Nachlässigkeit gebrauchen können.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der FC Burlafingen hat mit dem 2:1 bei der SGM Senden-Ay einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren, bleibt mit 18 Punkten aber auf Rang 15 und damit tief im Abstiegsbereich. Zuvor gab es ein 3:1 gegen den TSV Blaustein, aber auch ein 0:5 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, was die Schwankungen des Aufsteigers zeigt. SW Donau steht mit 32 Punkten auf Rang zehn und hat nach dem 2:0 gegen Kettershausen-Bebenhausen gegen Westerheim 1:7 und gegen Eggingen 1:2 verloren. Für Burlafingen zählt in diesem Spiel fast nur das Ergebnis, während SW Donau verhindern muss, dass die Saison nach unten noch einmal unruhig wird.

Die TSG Ehingen steht mit 26 Punkten auf Rang zwölf und spürt den Druck des Tabellenkellers unmittelbar. Nach dem 0:1 gegen die SG Öpfingen, dem 0:4 gegen die SGM Aufheim Holzschwang und dem 2:3 beim TSV Blaustein braucht der Absteiger dringend ein Erfolgserlebnis. Die SGM Senden-Ay ist mit 15 Punkten Tabellenletzter und hat zuletzt gegen den SV Eggingen 0:3 sowie gegen den FC Burlafingen 1:2 verloren, zuvor aber beim SV Westerheim ein 1:1 geholt. Es ist ein Spiel voller Schwere: Ehingen will Abstand nach unten gewinnen, Senden-Ay braucht Punkte, um die Hoffnung nicht weiter schrumpfen zu lassen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Der SC Türkgücü Ulm führt die Tabelle mit 59 Punkten an und geht nach den Siegen gegen den SV Jungingen, die SG Öpfingen und die SGM Aufheim Holzschwang mit breiter Brust in die Partie. Besonders das 4:0 gegen Öpfingen und das 2:1 bei Aufheim Holzschwang haben gezeigt, wie stabil der Spitzenreiter in den direkten Duellen bleibt. Der TSV Blaustein steht mit 21 Punkten auf Rang 14 und hat nach Niederlagen gegen Eggingen und Burlafingen zuletzt mit dem 3:2 gegen die TSG Ehingen ein wichtiges Signal gesetzt. Objektiv ist Türkgücü Ulm klarer Favorit, doch für Blaustein ist jeder Punkt im Kampf gegen den direkten Abstieg kostbar.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH

Der FC Hüttisheim steht als Aufsteiger mit 44 Punkten auf Rang sechs und hat trotz des 1:3 bei der SG Öpfingen eine starke Ausgangslage im oberen Tabellenmittelfeld. Zuvor hatte Hüttisheim gegen den SV Offenhausen 2:1 und gegen den SV Jungingen 2:0 gewonnen, die Mannschaft hat also genügend Argumente für ein selbstbewusstes Heimspiel. Die SGM Aufheim Holzschwang liegt mit 51 Punkten auf Rang drei, verlor zuletzt jedoch das Spitzenspiel gegen den SC Türkgücü Ulm mit 1:2, nachdem sie zuvor Burlafingen 5:0 und die TSG Ehingen 4:0 geschlagen hatte. Dieses Spiel hat sportlich Gewicht: Hüttisheim kann den oberen Bereich weiter aufmischen, Aufheim Holzschwang muss im Rennen um Rang zwei wach bleiben.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH