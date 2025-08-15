Ulm und Wangen liefern sich packendes 3:3 – Staig an der Spitze

---







Vor 237 Zuschauern erwischte die SSG Ulm 99 einen Blitzstart und ging in der 5. Minute durch Johannes Streiter in Führung. Der FC Wangen antwortete schnell: Yannick Huber traf in der 13. Minute zum Ausgleich. Bereits vier Minuten später stellte Simon Müller für die Ulmer wieder auf 2:1. Nach der Pause glich erneut Yannick Huber in der 61. Minute aus, bevor Nikica Vojnovic in der 79. Minute die erste Wangener Führung erzielte. In einer dramatischen Schlussphase rettete Martin Aggeler den Gastgebern in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:3 einen Punkt. In der Tabelle bleibt Ulm nach zwei Spielen noch sieglos, auch Wangen wartet ebenfalls auf den ersten Dreier.

Der TSV 1889 Buch steht nach dem zweiten Spieltag weiter ohne Punkt da. Vor 450 Zuschauern brachte Sinan Yildiz den SC Staig in der 38. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Jens Geiselmann auf 0:2. Kurz vor der Pause schwächte sich Buch selbst, als Luca Deufel in der 45. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. In der 65. Minute verkürzte Timo Leitner auf 1:2, doch in der 77. Minute sah Fabian Zeh Gelb-Rot, womit Buch die Partie in doppelter Unterzahl beendete. Staig verteidigte die Führung souverän und führt nun als Aufsteiger erstmal die Tabelle an.

Das Derby in Neu-Ulm dürfte das emotionale Highlight des Spieltags werden. Der TSV Neu-Ulm erkämpfte sich am ersten Spieltag ein 1:1 in Staig, während Türkspor Neu-Ulm mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Srbija Ulm perfekt in die Saison startete. In diesem Duell geht es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Prestige.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm - SV Reinstetten



Der FC Srbija Ulm steht nach der Auftaktniederlage bei Türkspor Neu-Ulm unter Druck, den ersten Punktgewinn einzufahren. Der SV Reinstetten zeigte beim 2:2 gegen Biberach eine gute Leistung, verpasste jedoch nach einer Führung den Auftaktsieg. Für Reinstetten bietet das Auswärtsspiel in Ulm die Chance, die positive Form zu bestätigen. Srbija Ulm möchte vor heimischem Publikum einen Dreier holen.

---



Das Derby am Sonntag zwischen dem FV Biberach und dem FV Olympia Laupheim verspricht Spannung. Biberach trennte sich am ersten Spieltag 2:2 von Reinstetten, während Laupheim mit einem 3:1 gegen Blaubeuren souverän startete. Für Biberach gilt es, den Heimvorteil zu nutzen um den ersten Saisonsieg zu feiern. Laupheim hingegen möchte seine Frühform bestätigen.

---



Der FC Blaubeuren musste zum Auftakt eine etwas überraschende 1:3-Niederlage in Laupheim hinnehmen und will nun im ersten Heimspiel der Saison punkten. Weiler konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Kressbronn einen guten Saisonauftakt feiern und wird darauf brennen, auch in dieser Partie etwas mitzunehmen.

Morgen, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch - TSV Riedlingen



Heimenkirch startet mit dem ersten Heimspiel in die Saison, nachdem am ersten Spieltag spielfrei war. Die Gäste aus Riedlingen reisen mit Rückenwind an, nachdem sie die SSG Ulm 99 mit 2:1 besiegen konnten. Riedlingen möchte den Schwung aus dem Auftakt mitnehmen, während Heimenkirch direkt im ersten Pflichtspiel vor eigenem Publikum punkten will.

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr SV Mietingen - FV Bad Schussenried



Den Abschluss des 2. Spieltags bildet die Partie zwischen dem SV Mietingen und dem FV Bad Schussenried, die am Sonntag um 16:00 Uhr stattfindet. Mietingen, das in der ersten Partie einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen Wangen feierte, geht als leichter Favorit in dieses Spiel. Aufsteiger Bad Schussenried, das einen knappen 1:0-Sieg gegen Buch einfahren konnte, wird jedoch alles daransetzen, auch auswärts zu punkten.





