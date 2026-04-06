Ulm thront über der Liga – Aufholjagden prägen den Spieltag

Der SV Eggingen musste am heutigen Nachmittag einen herben Rückschlag im Mittelfeld der Tabelle hinnehmen. Gegen den SV Jungingen fanden die Hausherren kein Mittel, um die Defensive der Gäste zu knacken. Rudolph Komissarov brachte die Gäste in der 31. Minute mit 0:1 in Führung. Die Bemühungen des SV Eggingen um den Ausgleich blieben unbelohnt, stattdessen sorgte Max Krivan in der 75. Minute mit dem 0:2 für die Entscheidung. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die 150 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des FC Burlafingen und des SV Offenhausen. Die Gastgeber starteten furios: Lars Leder erzielte in der 24. Minute die Führung zum 1:0, welche Mirko Ehret in der 38. Minute auf 2:0 ausbaute. Offenhausen kam jedoch entschlossen aus der Kabine und verkürzte durch Hakan Güngör in der 52. Minute auf 2:1. Zwar stellte Marlon Ebner in der 60. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, doch die Moral der Gäste war ungebrochen. Jasmin Busatlic (74.) und Kristian Kasalo (78.) sicherten Offenhausen mit ihren Treffern zum 3:3-Endstand einen hart erkämpften Punkt. ---

Die TSG Ehingen gerät nach der Heimniederlage gegen den FV Asch-Sonderbuch immer stärker unter Druck. Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Gäste hatte Lars Folcz, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst traf er in der 24. Minute zum 0:1, ehe er in der 68. Minute mit dem 0:2 nachlegte. Dass der Sieg nicht noch deutlicher ausfiel, lag an Tobias Wallisch, der in der 81. Minute einen Handelfmeter für den FV Asch-Sonderbuch vergab. ---

Tabellenführer SC Türkgücü Ulm gab sich gegen den TSV Langenau keine Blöße und festigte seine Spitzenposition eindrucksvoll. Ismail Demiray eröffnete den Torreigen in der 14. Minute mit dem 1:0. Langenau wehrte sich jedoch tapfer und kam durch Timo Bemsel in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz: Adel Ajkunic brachte die Ulmer mit einem Doppelschlag in der 25. Minute (2:1) und der 38. Minute (3:1) wieder auf Kurs. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte Eronis Dinaj in der 72. Minute. ---

Vor 500 Zuschauern feierte der TSV Kettershausen-Bebenhausen einen enorm wichtigen Heimsieg gegen den FC Hüttisheim. In einer hart umkämpften Begegnung reichte ein einziger Treffer für die Entscheidung: Christoph Herz erzielte in der 18. Minute das goldene Tor zum 1:0. Für den Aufsteiger aus Kettershausen-Bebenhausen sind dies drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, während Hüttisheim den Anschluss an die Spitzengruppe etwas verliert. ---

In einer Begegnung trennten sich die SGM Senden-Ay und der TSV Blaustein torlos. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, sodass keine Tore fielen. In der Schlussphase wurde es emotional, als Leard Zena von der SGM Senden-Ay in der 87. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Am Ergebnis änderte die Unterzahl in den letzten Minuten jedoch nichts mehr. ---

Die Gastgeber mussten sich in einer torreichen Partie der SGM Aufheim Holzschwang geschlagen geben. Zunächst brachte Florian Stiehle die Hausherren in der 27. Minute mit 1:0 in Front. Kurz vor der Pause glich Emil Bernau für die Gäste aus (43.), doch Hendrik Rechtsteiner antwortete prompt mit dem 2:1 in der 44. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Aufheim Holzschwang auf: Tim Hartmann glich in der 53. Minute zum 2:2 aus und markierte in der 73. Minute auch die 2:3-Führung. In der achten Minute der Nachspielzeit (90.+8) sorgte Jan Krumpschmid für den 2:4-Endstand. ---