Ulm gegen Aufsteiger in der Pflicht, Öpfingen gegen Kellerteam

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SW Donau SW Donau SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH



SW Donau geht mit breiter Brust in dieses Duell, nachdem die Mannschaft aus den vergangenen drei Spielen starke sieben Punkte geholt hat und beim 6:2 in Offenhausen ein deutliches Ausrufezeichen setzte. Der Tabellenzehnte hat sich damit etwas Luft auf die gefährdeten Zonen verschafft, kann sich gegen den Zwölften aus Jungingen aber keinen Rückschlag erlauben. Der SV Jungingen reagierte zuletzt mit dem 2:1 gegen die SGM Senden-Ay auf die 2:3-Niederlage in Blaustein und kämpft weiter darum, Abstand auf die Relegations- und Abstiegsplätze zu halten. Im Hinspiel gewann Jungingen 4:1, was dieser Begegnung zusätzlich Schärfe verleiht.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH



Der SV Westerheim gehört als Tabellenvierter weiterhin zur Spitzengruppe, doch das 0:0 in Asch-Sonderbuch und das 2:2 gegen Langenau haben gezeigt, dass jeder Punkt inzwischen hart erarbeitet werden muss. Nun kommt mit dem SV Offenhausen ein Gegner, der als Tabellenneunter zwar etwas zurückliegt, aber nach dem 2:2 in Senden-Ay und dem vorherigen 2:6 gegen SW Donau auf Wiedergutmachung aus ist. Westerheim hat aus den letzten drei Partien fünf Punkte geholt, Offenhausen im selben Zeitraum nur einen Sieg eingefahren. Das 2:2 aus dem Hinspiel passt zur Ausgangslage eines Spiels, in dem die Gastgeber mehr zu verlieren haben. Der SV Westerheim gehört als Tabellenvierter weiterhin zur Spitzengruppe, doch das 0:0 in Asch-Sonderbuch und das 2:2 gegen Langenau haben gezeigt, dass jeder Punkt inzwischen hart erarbeitet werden muss. Nun kommt mit dem SV Offenhausen ein Gegner, der als Tabellenneunter zwar etwas zurückliegt, aber nach dem 2:2 in Senden-Ay und dem vorherigen 2:6 gegen SW Donau auf Wiedergutmachung aus ist. Westerheim hat aus den letzten drei Partien fünf Punkte geholt, Offenhausen im selben Zeitraum nur einen Sieg eingefahren. Das 2:2 aus dem Hinspiel passt zur Ausgangslage eines Spiels, in dem die Gastgeber mehr zu verlieren haben.



Der SV Eggingen hat mit dem 1:1 in Langenau und dem starken 4:1 gegen Hüttisheim seine gute Position im oberen Mittelfeld behauptet und darf mit 27 Punkten weiter nach oben schielen. Der FV Asch-Sonderbuch rang zuletzt Westerheim ein 0:0 ab, hatte zuvor aber beim 1:1 gegen SW Donau erneut Punkte liegen lassen und muss aufpassen, im Rennen um die Spitzenplätze nicht weiter an Boden zu verlieren. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur vier Punkte, entsprechend groß ist die Bedeutung dieser Partie. Das Hinspiel gewann Asch-Sonderbuch 2:1, diesmal reist Eggingen jedoch mit deutlich gefestigterer Form an.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen TSV Langenau TSV Langenau 15:00 PUSH



Für den FC Burlafingen wird die Luft als Vorletzter immer dünner, auch wenn der Aufsteiger vor zwei Wochen beim 2:3 gegen Türkgücü Ulm immerhin Moral zeigte. Die jüngste 0:5-Niederlage in Hüttisheim war dagegen ein herber Dämpfer, und gegen den siebtplatzierten TSV Langenau braucht Burlafingen dringend ein Signal im Abstiegskampf. Langenau ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte gegen Westerheim und Eggingen jeweils ein 2:2 beziehungsweise 1:1 und steht mit 29 Punkten stabil im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel entschied Langenau mit 3:1 für sich, die Favoritenrolle liegt also klar bei den Gästen. Für den FC Burlafingen wird die Luft als Vorletzter immer dünner, auch wenn der Aufsteiger vor zwei Wochen beim 2:3 gegen Türkgücü Ulm immerhin Moral zeigte. Die jüngste 0:5-Niederlage in Hüttisheim war dagegen ein herber Dämpfer, und gegen den siebtplatzierten TSV Langenau braucht Burlafingen dringend ein Signal im Abstiegskampf. Langenau ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte gegen Westerheim und Eggingen jeweils ein 2:2 beziehungsweise 1:1 und steht mit 29 Punkten stabil im Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel entschied Langenau mit 3:1 für sich, die Favoritenrolle liegt also klar bei den Gästen.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen FC Hüttisheim Hüttisheim 15:00 PUSH



Die TSG Ehingen hat beim 2:5 in Ulm zwar mutig mitgespielt, kassierte aber die nächste Niederlage und bleibt mit 21 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld unter Druck. Besonders schmerzhaft: Aus den vergangenen drei Spielen sprang nur ein Punkt heraus, sodass der Vorsprung auf die Gefahrenzone nicht beruhigend ist. Der FC Hüttisheim reist dagegen nach dem 5:0 gegen Burlafingen und dem 4:1 in Eggingen mit viel Selbstvertrauen an und steht als Tabellenfünfter weiter in Schlagdistanz zur Spitze. Das Hinspiel gewann Hüttisheim 2:3, was zu dieser offenen, aber klar richtungsweisenden Begegnung passt. Die TSG Ehingen hat beim 2:5 in Ulm zwar mutig mitgespielt, kassierte aber die nächste Niederlage und bleibt mit 21 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld unter Druck. Besonders schmerzhaft: Aus den vergangenen drei Spielen sprang nur ein Punkt heraus, sodass der Vorsprung auf die Gefahrenzone nicht beruhigend ist. Der FC Hüttisheim reist dagegen nach dem 5:0 gegen Burlafingen und dem 4:1 in Eggingen mit viel Selbstvertrauen an und steht als Tabellenfünfter weiter in Schlagdistanz zur Spitze. Das Hinspiel gewann Hüttisheim 2:3, was zu dieser offenen, aber klar richtungsweisenden Begegnung passt.



Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steckt als Dreizehnter mitten im Kampf um den Ligaverbleib und musste zuletzt beim 1:5 in Aufheim-Holzschwang sowie beim 1:1 in Ehingen zwei sehr unterschiedliche Nachmittage verarbeiten. Nun wartet mit Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm die womöglich schwierigste Aufgabe der Liga. Der Absteiger aus Ulm hat nach dem 5:2 gegen Ehingen wieder eindrucksvoll seine Offensivkraft gezeigt und führt die Tabelle mit 36 Punkten an, wird aber von Öpfingen und Aufheim-Holzschwang dicht verfolgt. Das Hinspiel gewann Türkgücü mit 4:1, und auch diesmal spricht die Tabellenlage eindeutig für den Favoriten. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen steckt als Dreizehnter mitten im Kampf um den Ligaverbleib und musste zuletzt beim 1:5 in Aufheim-Holzschwang sowie beim 1:1 in Ehingen zwei sehr unterschiedliche Nachmittage verarbeiten. Nun wartet mit Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm die womöglich schwierigste Aufgabe der Liga. Der Absteiger aus Ulm hat nach dem 5:2 gegen Ehingen wieder eindrucksvoll seine Offensivkraft gezeigt und führt die Tabelle mit 36 Punkten an, wird aber von Öpfingen und Aufheim-Holzschwang dicht verfolgt. Das Hinspiel gewann Türkgücü mit 4:1, und auch diesmal spricht die Tabellenlage eindeutig für den Favoriten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 15:00 PUSH



Der TSV Blaustein hat mit dem 1:1 in Öpfingen und dem 3:2 gegen Jungingen zwei Achtungserfolge eingefahren, bleibt als Schlusslicht aber weiter in einer heiklen Lage. Jeder Punkt zählt nun doppelt, doch mit der SGM Aufheim Holzschwang kommt eines der stabilsten Teams der Liga. Die Gäste belegen mit 34 Punkten Rang drei, fertigten zuletzt Kettershausen-Bebenhausen mit 5:1 ab und mussten in den vergangenen drei Spielen nur die 1:2-Niederlage gegen Öpfingen hinnehmen. Das Hinspiel gewann Aufheim-Holzschwang 2:0, und auch diesmal wird Blaustein an seine Grenzen gehen müssen. Der TSV Blaustein hat mit dem 1:1 in Öpfingen und dem 3:2 gegen Jungingen zwei Achtungserfolge eingefahren, bleibt als Schlusslicht aber weiter in einer heiklen Lage. Jeder Punkt zählt nun doppelt, doch mit der SGM Aufheim Holzschwang kommt eines der stabilsten Teams der Liga. Die Gäste belegen mit 34 Punkten Rang drei, fertigten zuletzt Kettershausen-Bebenhausen mit 5:1 ab und mussten in den vergangenen drei Spielen nur die 1:2-Niederlage gegen Öpfingen hinnehmen. Das Hinspiel gewann Aufheim-Holzschwang 2:0, und auch diesmal wird Blaustein an seine Grenzen gehen müssen.



Die SGM Senden-Ay steht mit 13 Punkten auf Rang 14 und braucht im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis, doch die jüngsten Ergebnisse lesen sich ernüchternd: 1:2 in Jungingen, 2:2 gegen Offenhausen, davor 2:10 in Langenau. Nun kommt mit der SG Öpfingen der Tabellenzweite, der zuletzt beim 1:1 gegen Blaustein zwar überraschend stolperte, davor aber mit dem 2:1 in Aufheim-Holzschwang ein Spitzenspiel gewann. Für Öpfingen ist die Ausgangslage eindeutig: Wer den Spitzenreiter weiter jagen will, darf sich in Senden keinen Ausrutscher leisten. Das Hinspiel endete 6:1 für Öpfingen, und auch diesmal ist die Rollenverteilung klar.