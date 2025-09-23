Ulm feuert Ex-Hachinger als Cheftrainer: „Zu Schritt gezwungen“

Der SSV Ulm hat auf die sportliche Talfahrt in der 3. Liga reagiert. Das Trainerduo Robert Lechleiter und Matthias Lust muss gehen.

Das war ein schwarzer Tag für zwei ehemalige Hachinger: Chefcoach Robert Lechleiter (45) und sein Co-Trainer Matthias Lust (55), 1999 Kapitän der Bundesliga-Aufstiegsmannschaft, wurden bei Drittligist SSV Ulm gefeuert. Sechs Punkte aus sechs Spielen (vier Niederlagen, zwei Siege) und Rang 15 bedeuteten das Aus für das Duo beim Zweitliga-Absteiger.

Lechleiter, den SpVgg-Manager Norbert Hartmann 2003 von Bayernligist FC Ismaning zu den gerade wieder in die 2. Liga aufgestiegenen Hachingern mit Trainer-Legende Wolfgang Frank († 2013) holte, spielte bis 2008 72 Mal für die SpVgg in der 2. Liga (elf Tore), 28 Mal in der Regionalliga (zehn Tore) und zehn Mal im Pokal. Der Stürmer aus Aßling (Landkreis Ebersberg) war erst im März zum Chefcoach befördert worden.

Zuvor war er nach seiner siebenjährigen Trainertätigkeit in Haching (U19 und später Co von Arie van Lent und Sandro Wagner) NLZ-Chef und Trainer der Bundesliga-U19 der „Spatzen“. Sein Auftrag beim Aufsteiger und Zweitliga-Vorletzten damals: Den direkten Wiederabstieg verhindern. Das Unternehmen misslang, der Ex-Hachinger konnte in den acht Spielen, in denen er auf der Bank saß (Punkteschnitt 1,25), den Ulmer Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen: Abstieg als 17. mit 30 Punkten.

Lechleiter überzeugt von SSV Ulm: „Mannschaft wird eine gute Saison spielen“

Trotzdem wurde Lechleiters Vertrag sofort bis 2027 verlängert. Wie immer mit der Floskel „Wir sind überzeugt...“ Und: „Er passt perfekt zu uns.“ Als Assistenzcoach holte der gebürtige Rosenheimer im Sommer mit Matthias Lust einen Ex-Bundesliga-Profi, unter dem er kurzzeitig sogar selbst trainiert hatte. 231 Mal lief Lust zwischen 1995 und 2005 für Haching auf, zuletzt war er Co-Trainer von Friedhelm Funkel in Kaiserslautern und Köln.

Die gemeinsame Trainertätigkeit dauerte nur gute drei Monate: Nach dem 1:3 beim 1. FC Saarbrücken passten Lechleiter und Lust doch nicht mehr perfekt zu den Schwaben. „Leider waren wir kurzfristig zu diesem Schritt gezwungen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, da wir Robert außerordentlich schätzen“, so Geschäftsführer und Vorstand Markus Thiele. „Er hat die Mannschaft im Frühjahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen, einen neuen Geist geweckt und noch nahe an den Klassenerhalt geführt.“ In der laufenden Saison hatten die beiden Ex-Hachinger mit massiven Personalproblemen zu kämpfen.

Lechleiters Abschiedsworte: „Leider ist der Start nicht so verlaufen wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Saison spielen wird“ – allerdings ohne ihn...