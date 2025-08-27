Ulm erledigt Pflichtaufgabe

Am Mittwochabend empfing der Bezirksligist TSV Eschach im heimischen Stadion den Drittligisten SSV Ulm. Pünktlich um 18:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Alexander Rösch aus Bad Wurzach die Partie an.
Der SSV legt von Anfang los wie die Feuerwehr. Großchance um Großchance. Der Eschacher Torhüter und die dazugehörige Hintermannschaft schmeißt alles, wirklich alles rein. Kommt in der ersten Halbzeit vereinzelt sogar selbst zu Abschlüssen.
Nach der Halbzeit macht der TSV allerdings den Sack zu und schenkt dem TSV Eschach 4 Tore ein. Trotz all dem ein riesen Lob an den Torwart des TSV. Der ein ums andere Mal gefordert wird. Und das Spiel seines Lebens macht.
Der SSV zieht somit weiter im Pokal.