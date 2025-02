Uli Hoeneß wollte als Spieler „eigentlich zu 1860 München“

Die FCB-Fans haben es einem Besuch von Ex-Manager Robert Schwan bei seinen Eltern und Trainerlegende Udo Lattek, der Hoeneß in der Junioren-Nationalmannschaft coachte, zu verdanken, dass er doch beim heutigen Branchenprimus gelandet ist. Schwan habe Mama Paula nach einem zweistündigen Gespräch nach einer Schreibmaschine gefragt und ihr Bedingungen diktiert: „1.200 Mark Grundgehalt, 20.000 Mark Handgeld, dazu die üblichen Spielprämien.“

Im Alter von 18 Jahren unterschrieb der heutige Ehrenpräsident gemeinsam mit Paul Breitner bei den Roten. Ursprünglich hatte der Außenstürmer mit einem Wechsel an die Grünwalder Straße 114 gerechnet: „Eigentlich wollten wir zu 1860 München , deren Geschäftsführer Mayerböck komischerweise alle zwei Wochen durch Ulm fuhr und sich bei meinen Eltern zum Kaffee anmeldete“, erinnert sich Hoeneß im Interview mit dem kicker. „Ich hatte 15, 16 Angebote aus der Bundesliga, nur der FC Bayern war nicht darunter.“

„Der Auszug aus der Allianz-Arena war in meinen Augen ein Fehler.“

Uli Hoeneß über den TSV 1860 München.

Heute trennen die Roten und Blauen gefühlt Welten, obwohl Hoeneß der Meinung ist, „die Stadt München verträgt zwei Bundesligisten“. Dass der in der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpfende Nachbar bald die Kurve bekommt und sich die Fans irgendwann wieder auf ein Derby der beiden Erzrivalen in der 1. Bundesliga freuen können, glaubt Hoeneß nicht mehr.

„Ich sehe wenige Möglichkeiten, dass sie wieder nach oben kommen und sich dort etablieren. Der Auszug aus der Allianz Arena war in meinen Augen ein Fehler“, sagt der starke Mann des FC Bayern. „Einen Weg zurück gibt es jetzt nicht. Kein Sechziger-Fan würde in ein so rotes Stadion gehen.“ (jb)