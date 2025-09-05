Ulbricht-Show in Meppen und ein packendes Comeback in Flensburg

---

Der SV Meppen hat im Topspiel ein deutliches Zeichen gesetzt. Gegen den Tabellenführer SSV Jeddeloh zeigten die Emsländer von Beginn an ein konzentriertes Auftreten. Nach einer halben Stunde brach Julian Ulbricht in der 30. Minute mit dem 1:0 den Bann. Auch nach der Pause blieb Meppen tonangebend. Jonathan Wensing erhöhte in der 50. Minute auf 2:0 und legte damit die Grundlage für die Entscheidung. Was folgte, war ein persönlicher Galaauftritt von Julian Ulbricht, der innerhalb von sechs Minuten doppelt zuschlug – in der 55. Minute sowie in der 61. Minute – und so seinen Dreierpack perfekt machte. ---

In Flensburg entwickelte sich vor 1092 Zuschauern ein echtes Wechselbad der Gefühle. Die Gäste aus Hamburg gingen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Maurice Boakye in der 20. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Raif Adam in der 54. Minute sogar auf 0:2. Doch dann begann die große Aufholjagd der Hausherren. Marshall Faleu verkürzte in der 68. Minute auf 1:2, ehe René Guder in der 74. Minute den Ausgleich besorgte. Die Arena bebte endgültig, als Marshall Faleu mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute die Partie komplett drehte und Flensburg zum umjubelten 3:2-Sieg führte. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck Altona 93 Altona 93 14:00 live PUSH

Der VfB Lübeck hat sich stabilisiert und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Auf eigenem Rasen sind die Grün-Weißen in dieser Saison noch ohne Niederlage. Altona reist mit Rückenwind an: Nach vier sieglosen Spielen gab es zuletzt wieder einen Sieg. Für den besten Aufsteiger (acht Punkte aus sechs Spielen) geht es darum, den Schwung mitzunehmen – gegen einen VfB, der den Anschluss an die Spitzengruppe wahren will. ---

Werder II hat mit sieben Punkten aus fünf Spielen noch Luft nach oben, allerdings auch noch Nachholbedarf, da die Mannschaft die wenigsten Partien absolviert hat. Mit einem Sieg könnte man an Lohne vorbeiziehen. Die Gäste reisen formstark an: Zwei Siege in Folge, Platz drei in der Formtabelle. In den letzten vier direkten Duellen gelang Lohne allerdings nur ein einziger Sieg gegen die Bremer. ---

Das zweite große Topspiel des Spieltags: Drochtersen/Assel, Dritter mit 15 Punkten, erwartet den Tabellenfünften Phönix Lübeck. Beide stehen für Kompaktheit und Spielstärke. Drochtersen musste zuletzt allerdings eine Niederlage hinnehmen, während Phönix seit vier Spielen ungeschlagen ist und auswärts noch nicht verloren hat. Hier treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, die den Abstand zur Tabellenspitze verringern wollen. ---

Morgen, 18:00 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg HSC Hannover HSC Hannover 18:00 live PUSH

Oldenburg geht als klarer Favorit ins Spiel. Der Tabellenzweite hat 24 Tore erzielt – die beste Offensive der Liga – und kann von den beiden Topspielen profitieren, weil sich die Konkurrenz gegenseitig Punkte nimmt. Mit einem Sieg könnte der VfB den Druck auf Spitzenreiter Jeddeloh erhöhen. Der HSC Hannover zeigte zuletzt Moral, kam nach 0:2-Rückstand gegen Bremen II noch zum 2:2. Doch gegen Oldenburg wird die Defensive des Aufsteigers auf eine ganz andere Probe gestellt. ---

Ein Derby mit besonderer Brisanz: St. Pauli II steckt mit nur einem Punkt am Tabellenende fest und wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen Nachbar Norderstedt soll die Wende gelingen. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, holten am letzten Spieltag den zweiten Saisonsieg gegen Drochtersen. Mit diesem Schwung will man sich von den Abstiegsplätzen absetzen. Für St. Pauli hingegen geht es um nichts weniger als den erlösenden Befreiungsschlag. --

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FSV Schöningen Schöningen 15:00 live PUSH