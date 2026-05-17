Ulbering schafft aus eigener Kraft den Klassenerhalt

Nach einen schönen Spielzeug vom Meister gingen sie 1:0 in Führung.

Der TSV Ulbering kam gut und aggressiv ins Spiel.

Nach einer Ecke in der 43 Spielminute kam dann durch ein Eigentor der nicht so unverdiente Ausgleich.

Das Spiel drohte zum kippen, aber nach und nach kamen die Ulberinger wieder mit standarts vor dir Kiste.

Nun stand alles wieder auf Null und die anderen Ergebnisse kamen den TSV nicht entgegen.

Was aber der Gast aus den Rottal heute gezeigt hat, war dann mit den 1:2 und den 1:3 dann doch verdient.

In der 72 Spielminute kam dann der gelbe Sniper aus Ulbering und schoss das Ding aus 25 Meter ins Tor.

Unterm Strich oder so wie wir sagen. Obern Strich war der Sieg völlig verdient.

Wir machen jetzt erstmal mal Urlaub und gratulieren den sympathischen Verein aus Landau zur verdienten Meisterschaft.