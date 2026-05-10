Ulbering macht Hausaufgabe von Andreas Surner · Gestern, 23:33 Uhr · 0 Leser

Der TSV aus Ulbering begann sehr stark und konnte gleich mit einem Lattenknall ein Zeichen setzen. In der 7 Spielminute war es dann nach einer ecke soweit, dass man folgerichtig in Führung geht.

Nach 20 min weiß man nicht warum man den Gegner wieder ins Spiel einlädt und sie das Heft in die Hand nehmen. Nach einer Standartsituation kurz vor der Halbzeit, kam dann der verdiente Ausgleich, was auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Halbzeit kam der Gegner durch einen sehenswerten treffer sogar in Führung.