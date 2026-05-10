Ulbering macht Hausaufgabe

Der TSV aus Ulbering begann sehr stark und konnte gleich mit einem Lattenknall ein Zeichen setzen. In der 7 Spielminute war es dann nach einer ecke soweit, dass man folgerichtig in Führung geht.
Nach 20 min weiß man nicht warum man den Gegner wieder ins Spiel einlädt und sie das Heft in die Hand nehmen. Nach einer Standartsituation kurz vor der Halbzeit, kam dann der verdiente Ausgleich, was auch der Halbzeitstand war.
In der zweiten Halbzeit kam der Gegner durch einen sehenswerten treffer sogar in Führung.
Nichts desto trotz steckte die Heimmannschaft nicht auf und konnte mit den eingewechselten pillmaier noch für Gefahr sorgen. Und schon war es soweit der angesprochene Spieler setze seine Erfahrung clever ins Spiel, legt auf Neumann ab, der den freistehenden surner spilelt und nur noch einschieben muss. Nach einer gelb roten Karte vom Gegner wurde das nicht anders, weil der Gegner trotzdem gefährlich war. Das gute Schiedsrichtergespann hatte noch nicht genug und legt 6 Minuten nach. Und dann kam der der absolute Wille vom TSV. Nach 2 Glanzparaden vom Torwart, war dann doch der dritte Schuss drin. Und so kommt es zu einem schmeichelhaften sieg für Ulbering. Zum Schluss stehen 3 Wichtige Punkte auf den Konto, was danach keinen mehr interessiert. Fazit zum Spiel: nicht ganz spektakulär, aber mit Pille Kamm die Wende.