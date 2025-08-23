Ulbering kann's Auswärts auch

Der TSV Ulbering startet furios in die partie und wahr feldüberlegen. Nach 20 minuten hatte Ulbering schon 5 eckbälle zu vermelden. Es war eine Frage der Zeit, wann der erste Treffer fiel. Der heimische TSV war überhaupt nicht in der Partie und könnte sich glücklich schätzen mit einen remie in die Halbzeit zu gehen.

Im zweiten Abschnitt ist dann die heimhelf aufgewacht und war im Spiel angekommen. Aber wie es dann im fußball ist, schlägt der Gegner zu und zwar doppelt. Als der TSV Ulbering noch in Feierlaune war kam prompt der Anschlusstreffer und 5 Zeigerminuten später ein traumtor von 35 Meter zum Ausgleich. Nun war die Mannschaft von Huber/Vilsmaier die bessere Mannschaft und es war eine Frage der Zeit das Sie das Spiel komplett drehen. Dann nahm sich das geburtagskind lahner Uli ein Herz und hämmert ebenfalls aus guten 35 Metern den Ball in den Maschen.

In der 94 minute hatte Vilsmaier noch per Kopf eine 100%ige die er normal blind macht.