Uhrig, Kristall, Uhrig, Kristall

Bei strahlendem Fußballwetter fanden sich 96 zahlende Zuschauer in der Koppenbacharena ein – und sie sollten ihr Kommen nicht bereuen. Der SV Zwingenberg erwischte einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute setzte Janis Uhrig nach einem schönen Steckpass durch die Abwehrkette ein erstes Ausrufezeichen und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung.

Zwingenberg dominierte in der Folge weiter das Geschehen, tat sich jedoch gegen tief stehende Gäste schwer, zu klaren Chancen zu kommen. In der 38. Minute wurde erneut Janis Uhrig nach einem starken Sololauf im Strafraum zu Fall gebracht. Blum trat zum fälligen Elfmeter an, scheiterte jedoch am stark reagierenden Gästekeeper.

Nach der Pause kam Michelbach besser ins Spiel, konnte aber seine wenigen Chancen nicht nutzen. Zwingenberg schlug dann eiskalt zurück: In der 65. Minute köpfte Jan Kristall einen Eckball von Blum unhaltbar zum 2:0 ins Netz. Nur drei Minuten später war erneut Uhrig zur Stelle, als er nach einem Getümmel im Strafraum das 3:0 markierte. Michelbach fand keine Antwort mehr, und in der 72. Minute setzte Kristall mit seinem zweiten Treffer nach schöner Kombination den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

Fünf Minuten vor Schluss zeigte Schiedsrichter Sebastian Stadler nach einem Foulspiel der Hausherren überraschend auf den Punkt. Doch Jan Gugau parierte den Strafstoß in bester Sepp-Maier-Manier und bewahrte sein Team damit eindrucksvoll vor dem Ehrentreffer der Gäste.

Der souveräne Stadler leitete die Partie umsichtig und ohne größere Aufreger.