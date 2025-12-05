Uhlsport wird neuer Ausrüster des FCS

Der 1. FC Saarbrücken wird zur Saison 2026/27 einen neuen Ausrüsterpartner an seiner Seite haben. Nach einem umfangreichen Auswahl- und Verhandlungsprozess hat sich der Verein für den Ausrüster uhlsport entschieden und damit einen zukunftsweisenden Schritt im Bereich Ausstattung, Markenentwicklung und strategischer Vermarktung vollzogen. Der neue Partner überzeugte insbesondere durch ein umfassendes Leistungspaket, das optimale Rahmenbedingungen für Profis, Nachwuchs und die Vermarktung des Vereins schafft. Der neue Ausrüster wird künftig die komplette Ausstattung sämtlicher Mannschaften verantworten und darüber hinaus wichtige Impulse in den Bereichen Merchandising und Markenpräsenz setzen.

„Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für die Entwicklung und Neuausrichtung unseres Vereins. Uhlsport teilt und unterstützt unsere Ambition, den nächsten Schritt in der sportlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu gehen. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit, die unsere Identität stärkt und unseren Club weiter voranbringt.“, so Dieter Weller, 1. FC Saarbrücken.

„Mit der neuen Zusammenarbeit zwischen uhlsport und dem 1. FC Saarbrücken setzen wir unsere Strategie fort, ambitionierte Traditionsvereine mit klarer Perspektive gezielt zu unterstützen. Die Partnerschaft ist aus einem sehr offenen, vertrauensvollen Dialog entstanden und trägt von Anfang an eine besondere Handschrift. Für uns ist diese Kooperation ein wichtiges Signal gemeinsamen Vertrauens und ein Impuls für die sportliche wie wirtschaftliche Entwicklung des Clubs“, sagt Melanie Steinhilber, Geschäftsführerin/CMO der uhlsport GmbH.

Die neue Partnerschaft leistet einen bedeutenden Beitrag zur langfristigen strategischen Ausrichtung des Clubs – sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Die offizielle Präsentation der neuen Kollektion sowie weitere Details zur Zusammenarbeit zwischen uhlsport und dem 1. FC Saarbrücken erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.