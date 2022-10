Uhlenkrug-Wahsinn: Derby zwischen ETB und RWE bei 3:3 in Verlängerung Niederrheinpokal: Im Stadtduell trifft der ETB Schwarz-Weiß Essen auf Rot-Weiss Essen.

Eine Achtelfinal-Partie im Niederrheinpokal steht noch aus und die hat es in sich. Vor großer Kulisse werden am Abend (19.30 Uhr) im Essener Uhlenkrug die Mannschaften vom ETB Schwarz-Weiß Essen und Rot-Weiss Essen im Stadtduell den letzten Teilnehmer des Viertelfinals ermitteln. Zwar ist Drittligist RWE klarer Favorit, doch ETB-Coach Damian Apfeld sieht seine Elf nicht chancenlos.

Sobald die Aufstellungen der Teams bekannt sind, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Die Stimmen vor der Partie

Damian Apfeld, Trainer ETB SW Essen, Vereinsmedien: "Wir freuen uns sehr auf die Partie gegen RWE. Wir alle brennen auf das Spiel und haben da mega Bock drauf. Zum Glück können wir mit einem Sieg im Rücken in das Derby gehen. Wir müssen am Dienstag die größtmögliche Bereitschaft an den Tag legen und uns komplett dagegenstemmen. Wir versuchen trotzdem im Offensivbereich gefährlich zu sein und Torchancen zu kreieren. Es kann natürlich in unserer Defensive nicht alles wegverteidigt werden, aber wir wollen so wenig Chancen wie möglich zulassen. Wir brauchen natürlich auch Matchglück und einen bärenstarken Keeper im Tor. Mein Team wird versuchen, dass die Null solange wie möglich steht. Wir werden uns etwas überlegen, damit wir eine gewisse Kompaktheit gegen den Ball bekommen, aber trotzdem noch in der Lage sind, vorne Akzente zu setzen."

Christoph Dabrowski, Trainer Rot-Weiss Essen, Reviersport: "Wir sind weit entfernt davon, den Gegner zu unterschätzen. Das Spiel hat einen Derby-Charakter. Wir nehmen das ernst und wollen schnell für klare Verhältnisse sorgen. Wir wissen ja auch, was im Pokal möglich ist, wenn der Favorit lange kein Tor erzielt. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet auf den ETB. Sie werden gut verteidigen, kämpfen und versuchen über sich hinauszuwachsen. Es ist eine Mannschaft, die mit vielen ehemaligen RWE-Spielern gespickt ist. Sie werden besonders heiß sein. Aber auch wir wollen marschieren und Gas geben. Der DFB-Pokal ist ein fantastischer Wettbewerb und wir wollen im nächsten Jahr dort vertreten sein. Der Sieg im Niederrheinpokal ist unser Ziel."