Uhlbach gewinnt 8:4-Wahnsinn, Drama in Vaihingen, 0:0 in Waldenbuch

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Vaihingen erlebten die 40 Zuschauer ein dramatisches Spiel. Die Gäste aus Bernhausen erwischten durch Leke Babaj (5.) den besseren Start, doch die Partie kippte noch vor der Pause: Erst sah Aron Zogaj (40.) aufseiten von Kosova die Gelb-Rote Karte, dann glich Marcel Kousol in der Nachspielzeit (45.+3) zum 1:1 aus. Direkt nach dem Wechsel erzielte Babaj (47.) trotz Unterzahl die erneute Führung für die Gäste, woraufhin jedoch Besart Veseli (48.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit zwei Spielern mehr auf dem Feld drückte Vaihingen: Tom Irion (74.) glich zum 2:2 aus, doch nur eine Minute später brachte Artian Sylaj (75.) die dezimierten Gäste erneut in Front. In einer furiosen Schlussphase rettete Steffen Günther (81.) den Ausgleich, bevor Nilson Jemixe in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Hausherren erzielte.
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich auf dem Hoffeld eine ausgeglichene Partie, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Patrick Wüst die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Hoffeld blieb am Drücker und legte in der 65. Minute durch Mehdi Younis zum 2:0 nach. Der TSV Rohr Stuttgart gab sich nicht geschlagen und kam durch Marcel Ruis (70.) schnell zum Anschlusstreffer. In der verbleibenden Schlussviertelstunde verteidigte Hoffeld den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich und sicherte sich die drei Punkte.
In Plieningen sahen die Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch taktische Disziplin und starke Defensivreihen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Da weder Plieningen noch Heumaden über die gesamte Spielzeit die entscheidende Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fanden, endete die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden.
Vor 200 Zuschauern – dem Bestwert des Spieltags – lieferte der FV Germania Degerloch eine souveräne Vorstellung ab. Die Gäste gingen bereits in der 3. Minute durch Lauris Humbert in Führung. Danach folgte die große Show von Emil Scheuermann, der mit seinem Treffer in der 20. Minute auf 0:2 stellte. Zwar schöpfte Stetten nach dem Anschluss durch Robin Hock (61.) noch einmal kurz Hoffnung, doch erneut Emil Scheuermann machte mit zwei weiteren Toren in der 70. und 78. Minute seinen Dreierpack und den deutlichen 1:4-Auswärtssieg perfekt.
In einer ereignisreichen Partie behielt der ABV Stuttgart die Oberhand. Nicolas Gutzentat sorgte in der 11. Minute für die frühe Führung, die Leo Christ (50.) kurz nach der Pause ausglich. Danach zogen die Hausherren jedoch davon: Joa Kauderer (55.), Blessing Omoregie (63.) und erneut Joa Kauderer (67.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Der FSV Waldebene Stuttgart Ost hatte die Chance zur Ergebniskosmetik, doch Ioannis Potsou verschoss in der 71. Minute einen Elfmeter. So blieb es lediglich beim 4:2-Endstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leon Renner in der 80. Minute.
Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart sicherte sich einen ungefährdeten Heimsieg gegen die SpVgg 1887 Möhringen. Die Weichen wurden kurz vor der Halbzeit gestellt, als Georgios Gkiagkiaev (41.) und Ardi Kryeziu (44.) mit einem Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung sorgten. In der zweiten Hälfte kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und ließen defensiv wenig anbrennen. Erneut Ardi Kryeziu sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 3:0-Endstand.
Die Sportfreunde Stuttgart ließen gegen den TV Kemnat von Beginn an keine Zweifel an ihrem Heimsieg aufkommen. Besonders Max Hermann erwischte einen starken Start und traf in der 3. und 29. Minute doppelt. Dazwischen hatte Mattis Amann (18.) auf 2:0 erhöht. Kemnat kam im zweiten Durchgang durch Marvin Eckmann (58.) zwar zum Anschlusstreffer, doch Lukas Tieke stellte in der 78. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den deutlichen 4:1-Erfolg.
In Sillenbuch entwickelte sich eine enge Partie, die durch Standardsituationen und ein spätes Tor entschieden wurde. Die Gäste gingen bereits in der 14. Minute durch einen von Aleksandar Stoilov verwandelten Foulelfmeter in Führung. Sillenbuch schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Jacob Harder zurück. Lange Zeit deutete alles auf eine Punkteteilung hin, doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schlug Makedonija eiskalt zu: Walter Vins markierte in der 87. Minute den Treffer zum 1:2-Auswärtssieg.
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In Magstadt sahen die Zuschauer eine Partie, die zunächst von Ungenauigkeiten und kuriosen Momenten geprägt war. In der 25. Minute gingen die Gäste aus Altdorf durch ein Eigentor mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, doch auch hier half der Gegner unfreiwillig mit: Luca Zipperer unterlief in der 33. Minute ebenfalls ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Magstadt zunehmend das Kommando. David Juric drehte die Partie in der 66. Minute mit dem 2:1, bevor Steven Flaig in der 77. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.
Der TSV Kuppingen sicherte sich einen Heimsieg, musste aber bis tief in die zweite Halbzeit warten, um den Widerstand der Holzgerlinger Reserve endgültig zu brechen. Den Bann brach Andreas Poser in der 63. Minute mit der 1:0-Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Jan-Henry Barthel erhöhte in der 89. Minute auf 2:0, bevor erneut Andreas Poser in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt machte.
Da die Gäste des SV Böblingen II nicht zum Spiel antraten, wurde die Partie gemäß dem Regelwerk mit 3:0 für die Spvgg Aidlingen gewertet.
In Deufringen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Der VfL Sindelfingen II ging bereits in der 10. Minute mit 0:1 in Front (Torschütze nicht gemeldet), doch Deufringen schlug durch Timo Kschischek (15.) schnell zurück. Praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Oliver Ries (45.) die Hausherren mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste jedoch stärker zurück: In der 50. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2, bevor Ahmet Yasin Ünal in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand für die Sindelfinger Reserve verwandelte.
Der TV Gültstein verpasste es, eine frühe Führung über die Zeit zu retten. Tobias Lutz brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Wiederanpfiff drehte Schönaich jedoch mächtig auf. Innerhalb weniger Minuten wendeten Thomas Quindt (49.) und Niklas Mayer (52.) das Blatt zum 1:2. In der 67. Minute sorgte Nico Klamerek mit dem Treffer zum 1:3 für die Vorentscheidung und sicherte den Gästen die drei Auswärtspunkte.
In Waldenbuch sahen die Fans eine Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und starke Defensivleistungen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Da weder der TSV noch die Maichinger Reserve über die gesamte Spielzeit die entscheidende Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fanden, endete die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden.
Der Türkische SV Herrenberg feierte einen souveränen Heimerfolg gegen den TV Nebringen. Überragender Akteur auf dem Platz war Can Miftar, der sein Team in der 21. Minute in Führung brachte und nach genau einer Stunde Spielzeit (60.) mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Ibrahim Bayrak in der 64. Minute, der mit dem 3:0-Endstand frühzeitig alle Zweifel am Sieg der Herrenberger beseitigte.
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