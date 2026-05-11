Uhlbach gewinnt 8:4-Wahnsinn, Drama in Vaihingen, 0:0 in Waldenbuch

Türkspor Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 6:0

Vor 70 Zuschauern lieferte Türkspor Stuttgart eine dominante Vorstellung ab. Den Grundstein für den Erfolg legte Shkemb Miftari, der bereits in der 9. Minute zur Führung traf und später auch das 2:0 markierte. Danach übernahm Emir Dogansoy das Kommando und schraubte das Ergebnis mit einem Dreierpack (3:0, 4:0 und 6:0) in die Höhe. Zwischenzeitlich trug sich auch Ugur Capar mit dem Treffer zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Zuffenhausen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die spielfreudigen Gastgeber.

SSV Zuffenhausen – SV Prag Stuttgart 0:4

Der SV Prag Stuttgart präsentierte sich effizient und sicherte sich einen deutlichen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel bereits früh durch einen Doppelschlag in der ersten Halbzeit: Otis Raiser (17.) und Henri Rösch (18.) brachten die Gäste innerhalb von nur sechzig Sekunden mit 0:2 in Front. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Leoluca Cimino (45.) auf 0:3. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Diego Ruess in der 88. Minute zum 0:4-Endstand.

SC Stammheim – TSV Uhlbach 4:8

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die lediglich 25 Zuschauer in Stammheim zu sehen. In einer Partie, in der die Defensivreihen kaum stattfanden, legte Uhlbach durch Johannes Kurrle (3.) vor, was Nikitas Skordoulis (7.) zunächst ausglich. Danach zog Uhlbach durch einen Doppelpack von Joshua Menger (10., 11.) davon. Skordoulis (24.) verkürzte erneut, doch Max Haussecker (32.) stellte den 2:4-Pausenstand her. Im zweiten Durchgang erhöhten Kurrle (62.), Benjamin Mang (63.) und erneut Menger (66.) mit seinem dritten Tor auf 2:7. Stammheim kam durch Antonios Petridis (73.) noch einmal ran, bevor Marc Kevin Thöne (88.) und Naba Lucein Palenfo (89.) den Endstand von 4:8 in einer denkwürdigen Schlussphase besiegelten.

TSV Weilimdorf II – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:3

In Weilimdorf sahen die Zuschauer eine Partie, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Die Hausherren erwischten den besseren Start nach der Pause und gingen durch Riccardo Scarcelli (47.) mit 1:0 in Führung. Mühlhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lorik Bytyci (57.) zum Ausgleich. In der Schlussphase drehten die Gäste das Spiel endgültig zu ihren Gunsten: Marcel Fidler (78.) und Denes Saritas (82.) sicherten Mühlhausen mit ihren Treffern die drei Auswärtspunkte.

SportKultur Stuttgart – Sportvg Feuerbach 0:7

Eine bittere Heimniederlage musste SportKultur Stuttgart gegen die Sportvg Feuerbach hinnehmen. Die Gäste dominierten von Beginn an und führten zur Pause bereits mit 0:4, dank jeweils zweier Treffer von Dan Dierolf (3., 35.) und Marin Pranjic (12., 41.). Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach. Precious Onuoha (49.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff, bevor Omar Srihi mit einem späten Doppelpack (77., 83.) das Ergebnis auf den deutlichen 0:7-Endstand schraubte.

TV Zazenhausen – SG Weilimdorf 0:3

Die SG Weilimdorf entführte drei Punkte aus Zazenhausen und blieb dabei ohne Gegentor. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Shawn Christiansen die Gäste in der 48. Minute in Führung. Lukas Teixeira baute den Vorsprung in der 55. Minute auf 0:2 aus. Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Shawn Christiansen, der in der 63. Minute seinen zweiten Treffer markierte und damit den 0:3-Auswärtssieg perfekt machte. Zazenhausen fehlte an diesem Tag die offensive Durchschlagskraft, um die SG ernsthaft zu gefährden.

SG Stuttgart West – OFK Beograd Stuttgart 1:6

Der OFK Beograd Stuttgart feierte einen Kantersieg bei der SG Stuttgart West. Zwar konnte Mario Fetsch in der 22. Minute die frühe Führung von Nemanja Buzdum (10.) noch ausgleichen, doch Veljko Burazor (30.) stellte noch vor der Pause die Weichen wieder auf Sieg. Im zweiten Durchgang wurde es die große Show von Nikola Lakovic, der einen lupenreinen Hattrick (50., 52. und 78. Minute) erzielte. Den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand setzte Nikola Marko Sijakovic in der 89. Minute.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TB Untertürkheim 3:3

Die Zuschauer in Münster erlebten das dramatischste Spiel des Tages. Die Hausherren schienen nach Toren von Marko Sorgic (28.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Schauki Djelassi (32.) bereits auf der Siegerstraße. Untertürkheim kam durch Robin Wittmann (69.) zwar heran, doch als Mahran Husein in der 77. Minute das 3:1 erzielte, glaubten viele an die Entscheidung. Der Turnerbund bewies jedoch unglaubliche Moral: Michael Höschele (79.) verkürzte sofort, und Enes Düzgün rettete den Gästen in der 88. Minute das 3:3-Unentschieden.