 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Uhlbach gewinnt 8:4-Wahnsinn, Drama in Vaihingen, 0:0 in Waldenbuch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

Türkspor Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 6:0

Vor 70 Zuschauern lieferte Türkspor Stuttgart eine dominante Vorstellung ab. Den Grundstein für den Erfolg legte Shkemb Miftari, der bereits in der 9. Minute zur Führung traf und später auch das 2:0 markierte. Danach übernahm Emir Dogansoy das Kommando und schraubte das Ergebnis mit einem Dreierpack (3:0, 4:0 und 6:0) in die Höhe. Zwischenzeitlich trug sich auch Ugur Capar mit dem Treffer zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Zuffenhausen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die spielfreudigen Gastgeber.

SSV Zuffenhausen – SV Prag Stuttgart 0:4

Der SV Prag Stuttgart präsentierte sich effizient und sicherte sich einen deutlichen Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel bereits früh durch einen Doppelschlag in der ersten Halbzeit: Otis Raiser (17.) und Henri Rösch (18.) brachten die Gäste innerhalb von nur sechzig Sekunden mit 0:2 in Front. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Leoluca Cimino (45.) auf 0:3. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte Diego Ruess in der 88. Minute zum 0:4-Endstand.

SC Stammheim – TSV Uhlbach 4:8

Ein wahres Tor-Spektakel bekamen die lediglich 25 Zuschauer in Stammheim zu sehen. In einer Partie, in der die Defensivreihen kaum stattfanden, legte Uhlbach durch Johannes Kurrle (3.) vor, was Nikitas Skordoulis (7.) zunächst ausglich. Danach zog Uhlbach durch einen Doppelpack von Joshua Menger (10., 11.) davon. Skordoulis (24.) verkürzte erneut, doch Max Haussecker (32.) stellte den 2:4-Pausenstand her. Im zweiten Durchgang erhöhten Kurrle (62.), Benjamin Mang (63.) und erneut Menger (66.) mit seinem dritten Tor auf 2:7. Stammheim kam durch Antonios Petridis (73.) noch einmal ran, bevor Marc Kevin Thöne (88.) und Naba Lucein Palenfo (89.) den Endstand von 4:8 in einer denkwürdigen Schlussphase besiegelten.

TSV Weilimdorf II – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:3

In Weilimdorf sahen die Zuschauer eine Partie, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Die Hausherren erwischten den besseren Start nach der Pause und gingen durch Riccardo Scarcelli (47.) mit 1:0 in Führung. Mühlhausen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lorik Bytyci (57.) zum Ausgleich. In der Schlussphase drehten die Gäste das Spiel endgültig zu ihren Gunsten: Marcel Fidler (78.) und Denes Saritas (82.) sicherten Mühlhausen mit ihren Treffern die drei Auswärtspunkte.

SportKultur Stuttgart – Sportvg Feuerbach 0:7

Eine bittere Heimniederlage musste SportKultur Stuttgart gegen die Sportvg Feuerbach hinnehmen. Die Gäste dominierten von Beginn an und führten zur Pause bereits mit 0:4, dank jeweils zweier Treffer von Dan Dierolf (3., 35.) und Marin Pranjic (12., 41.). Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach. Precious Onuoha (49.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff, bevor Omar Srihi mit einem späten Doppelpack (77., 83.) das Ergebnis auf den deutlichen 0:7-Endstand schraubte.

TV Zazenhausen – SG Weilimdorf 0:3

Die SG Weilimdorf entführte drei Punkte aus Zazenhausen und blieb dabei ohne Gegentor. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Shawn Christiansen die Gäste in der 48. Minute in Führung. Lukas Teixeira baute den Vorsprung in der 55. Minute auf 0:2 aus. Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Shawn Christiansen, der in der 63. Minute seinen zweiten Treffer markierte und damit den 0:3-Auswärtssieg perfekt machte. Zazenhausen fehlte an diesem Tag die offensive Durchschlagskraft, um die SG ernsthaft zu gefährden.

SG Stuttgart West – OFK Beograd Stuttgart 1:6

Der OFK Beograd Stuttgart feierte einen Kantersieg bei der SG Stuttgart West. Zwar konnte Mario Fetsch in der 22. Minute die frühe Führung von Nemanja Buzdum (10.) noch ausgleichen, doch Veljko Burazor (30.) stellte noch vor der Pause die Weichen wieder auf Sieg. Im zweiten Durchgang wurde es die große Show von Nikola Lakovic, der einen lupenreinen Hattrick (50., 52. und 78. Minute) erzielte. Den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand setzte Nikola Marko Sijakovic in der 89. Minute.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – TB Untertürkheim 3:3

Die Zuschauer in Münster erlebten das dramatischste Spiel des Tages. Die Hausherren schienen nach Toren von Marko Sorgic (28.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Schauki Djelassi (32.) bereits auf der Siegerstraße. Untertürkheim kam durch Robin Wittmann (69.) zwar heran, doch als Mahran Husein in der 77. Minute das 3:1 erzielte, glaubten viele an die Entscheidung. Der Turnerbund bewies jedoch unglaubliche Moral: Michael Höschele (79.) verkürzte sofort, und Enes Düzgün rettete den Gästen in der 88. Minute das 3:3-Unentschieden.

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Kreisliga A2:

SV Vaihingen II – KF Kosova Bernhausen 4:3

In Vaihingen erlebten die 40 Zuschauer ein dramatisches Spiel. Die Gäste aus Bernhausen erwischten durch Leke Babaj (5.) den besseren Start, doch die Partie kippte noch vor der Pause: Erst sah Aron Zogaj (40.) aufseiten von Kosova die Gelb-Rote Karte, dann glich Marcel Kousol in der Nachspielzeit (45.+3) zum 1:1 aus. Direkt nach dem Wechsel erzielte Babaj (47.) trotz Unterzahl die erneute Führung für die Gäste, woraufhin jedoch Besart Veseli (48.) ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Mit zwei Spielern mehr auf dem Feld drückte Vaihingen: Tom Irion (74.) glich zum 2:2 aus, doch nur eine Minute später brachte Artian Sylaj (75.) die dezimierten Gäste erneut in Front. In einer furiosen Schlussphase rettete Steffen Günther (81.) den Ausgleich, bevor Nilson Jemixe in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer für die Hausherren erzielte.

SV Hoffeld – TSV Rohr Stuttgart 2:1

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich auf dem Hoffeld eine ausgeglichene Partie, die erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Patrick Wüst die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Hoffeld blieb am Drücker und legte in der 65. Minute durch Mehdi Younis zum 2:0 nach. Der TSV Rohr Stuttgart gab sich nicht geschlagen und kam durch Marcel Ruis (70.) schnell zum Anschlusstreffer. In der verbleibenden Schlussviertelstunde verteidigte Hoffeld den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich und sicherte sich die drei Punkte.

KV Plieningen – TSV Heumaden 0:0

In Plieningen sahen die Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch taktische Disziplin und starke Defensivreihen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Da weder Plieningen noch Heumaden über die gesamte Spielzeit die entscheidende Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fanden, endete die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden.

SpVgg Stetten/Filder – FV Germania Degerloch 1:4

Vor 200 Zuschauern – dem Bestwert des Spieltags – lieferte der FV Germania Degerloch eine souveräne Vorstellung ab. Die Gäste gingen bereits in der 3. Minute durch Lauris Humbert in Führung. Danach folgte die große Show von Emil Scheuermann, der mit seinem Treffer in der 20. Minute auf 0:2 stellte. Zwar schöpfte Stetten nach dem Anschluss durch Robin Hock (61.) noch einmal kurz Hoffnung, doch erneut Emil Scheuermann machte mit zwei weiteren Toren in der 70. und 78. Minute seinen Dreierpack und den deutlichen 1:4-Auswärtssieg perfekt.

ABV Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 4:2

In einer ereignisreichen Partie behielt der ABV Stuttgart die Oberhand. Nicolas Gutzentat sorgte in der 11. Minute für die frühe Führung, die Leo Christ (50.) kurz nach der Pause ausglich. Danach zogen die Hausherren jedoch davon: Joa Kauderer (55.), Blessing Omoregie (63.) und erneut Joa Kauderer (67.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Der FSV Waldebene Stuttgart Ost hatte die Chance zur Ergebniskosmetik, doch Ioannis Potsou verschoss in der 71. Minute einen Elfmeter. So blieb es lediglich beim 4:2-Endstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leon Renner in der 80. Minute.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – SpVgg 1887 Möhringen 3:0

Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart sicherte sich einen ungefährdeten Heimsieg gegen die SpVgg 1887 Möhringen. Die Weichen wurden kurz vor der Halbzeit gestellt, als Georgios Gkiagkiaev (41.) und Ardi Kryeziu (44.) mit einem Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung sorgten. In der zweiten Hälfte kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und ließen defensiv wenig anbrennen. Erneut Ardi Kryeziu sorgte in der 82. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 3:0-Endstand.

Sportfreunde Stuttgart – TV Kemnat 4:1

Die Sportfreunde Stuttgart ließen gegen den TV Kemnat von Beginn an keine Zweifel an ihrem Heimsieg aufkommen. Besonders Max Hermann erwischte einen starken Start und traf in der 3. und 29. Minute doppelt. Dazwischen hatte Mattis Amann (18.) auf 2:0 erhöht. Kemnat kam im zweiten Durchgang durch Marvin Eckmann (58.) zwar zum Anschlusstreffer, doch Lukas Tieke stellte in der 78. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den deutlichen 4:1-Erfolg.

SV Sillenbuch – MK Makedonija Stuttgart 1:2

In Sillenbuch entwickelte sich eine enge Partie, die durch Standardsituationen und ein spätes Tor entschieden wurde. Die Gäste gingen bereits in der 14. Minute durch einen von Aleksandar Stoilov verwandelten Foulelfmeter in Führung. Sillenbuch schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch Jacob Harder zurück. Lange Zeit deutete alles auf eine Punkteteilung hin, doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schlug Makedonija eiskalt zu: Walter Vins markierte in der 87. Minute den Treffer zum 1:2-Auswärtssieg.

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Kreisliga A3:

SV Magstadt – TV Altdorf 3:1

In Magstadt sahen die Zuschauer eine Partie, die zunächst von Ungenauigkeiten und kuriosen Momenten geprägt war. In der 25. Minute gingen die Gäste aus Altdorf durch ein Eigentor mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten, doch auch hier half der Gegner unfreiwillig mit: Luca Zipperer unterlief in der 33. Minute ebenfalls ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Magstadt zunehmend das Kommando. David Juric drehte die Partie in der 66. Minute mit dem 2:1, bevor Steven Flaig in der 77. Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.

TSV Kuppingen – Spvgg. Holzgerlingen II 3:0

Der TSV Kuppingen sicherte sich einen Heimsieg, musste aber bis tief in die zweite Halbzeit warten, um den Widerstand der Holzgerlinger Reserve endgültig zu brechen. Den Bann brach Andreas Poser in der 63. Minute mit der 1:0-Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent: Jan-Henry Barthel erhöhte in der 89. Minute auf 2:0, bevor erneut Andreas Poser in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand perfekt machte.

Spvgg Aidlingen – SV Böblingen II 3:0/Wertung

Da die Gäste des SV Böblingen II nicht zum Spiel antraten, wurde die Partie gemäß dem Regelwerk mit 3:0 für die Spvgg Aidlingen gewertet.

FSV Deufringen – VfL Sindelfingen II 2:3

In Deufringen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Der VfL Sindelfingen II ging bereits in der 10. Minute mit 0:1 in Front (Torschütze nicht gemeldet), doch Deufringen schlug durch Timo Kschischek (15.) schnell zurück. Praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Oliver Ries (45.) die Hausherren mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste jedoch stärker zurück: In der 50. Minute fiel der Ausgleich zum 2:2, bevor Ahmet Yasin Ünal in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3-Endstand für die Sindelfinger Reserve verwandelte.

TV Gültstein – TSV Schönaich 1:3

Der TV Gültstein verpasste es, eine frühe Führung über die Zeit zu retten. Tobias Lutz brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Wiederanpfiff drehte Schönaich jedoch mächtig auf. Innerhalb weniger Minuten wendeten Thomas Quindt (49.) und Niklas Mayer (52.) das Blatt zum 1:2. In der 67. Minute sorgte Nico Klamerek mit dem Treffer zum 1:3 für die Vorentscheidung und sicherte den Gästen die drei Auswärtspunkte.

TSV Waldenbuch – GSV Maichingen II 0:0

In Waldenbuch sahen die Fans eine Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und starke Defensivleistungen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Da weder der TSV noch die Maichinger Reserve über die gesamte Spielzeit die entscheidende Lücke im gegnerischen Abwehrverbund fanden, endete die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden.

Türk. SV Herrenberg – TV Nebringen 3:0

Der Türkische SV Herrenberg feierte einen souveränen Heimerfolg gegen den TV Nebringen. Überragender Akteur auf dem Platz war Can Miftar, der sein Team in der 21. Minute in Führung brachte und nach genau einer Stunde Spielzeit (60.) mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Ibrahim Bayrak in der 64. Minute, der mit dem 3:0-Endstand frühzeitig alle Zweifel am Sieg der Herrenberger beseitigte.

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