Ugondu rettet spät einen Punkt

Die Mannschaft von Trainer Fabian Gerber ließ einige Chancen ungenutzt und hatte sich insgesamt mehr vorgenommen, zeigte aber in der Schlussphase Moral und belohnte sich durch den späten Treffer von Obed Ugondu.

Fabian Gerber nahm vor der Partie einige Änderungen vor: Nathan Fuakala gab sein Regionalliga-Debüt in der Innenverteidigung, während Romarjo Hajrulla erstmals nach seiner Rückkehr in der Startelf stand. Und Hajrulla setzte sofort Ausrufezeichen: Zwei frühe Abschlüsse (4./6.) zwangen Zehlendorfs Torhüter Dedidis zu starken Paraden. Die Gäste übernahm zunehmend die Kontrolle, blieb aber in den entscheidenden Momenten ohne das nötige Glück. Stanislav Fehler prüfte Dedidis per Drop-Kick (22.), während die Defensive aufmerksam blieb: Sofiane Ikene klärte kurz vor der Pause stark gegen Jones (42.).

Auch nach der Pause blieb Erfurt das spielbestimmende Team und erspielte sich zahlreiche Standardsituationen. Allerdings fehlte im Offensivdrittel die letzte Konsequenz. Marco Wolf kam nach einer Stunde ins Spiel, konnte jedoch ebenfalls zunächst kaum für Torgefahr sorgen. Ausgerechnet in einer Phase, in der RWE mehr Druck entwickelte, schlug Zehlendorf zu. Nach einer vergebenen Chance von Benjika Caciel traf Iba May aus 20 Metern zum 1:0 (69.). Erfurt wirkte kurz geschockt, fing sich aber schnell wieder. Torhüter Lorenz Otto hielt seine Mannschaft mit zwei Paraden gegen Jones und Hasenberg im Spiel (74.).

In den Schlussminuten drückte RWE mit viel Engagement auf den Ausgleich. Als ein Schuss von Stanislav Fehler an den Pfosten sprang, stand Obed Ugondu goldrichtig und verwertete den Abpraller zum verdienten 1:1 (89.). In der Nachspielzeit lag sogar der Siegtreffer in der Luft: Ömer Uzuns Kopfball klatschte an die Latte. Zehlendorf verpasste auf der anderen Seite ebenfalls noch eine Möglichkeit.

Fazit: Rot-Weiß Erfurt nahm aus Berlin einen Punkt mit, der sich trotz Überlegenheit eher wie eine verpasste Chance anfühlt, zugleich aber zeigt, dass die Mannschaft bis zur letzten Minute an sich glaubt.