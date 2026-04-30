Ugoala verlängert bis 2029

Mit der Vertragsverlängerung von Emma Ugoala setzt der Verein ein klares Zeichen für die Zukunft. Die Unterschrift bis 2029 unterstreicht die strategische Ausrichtung, auf bewährte Kräfte zu setzen und den bestehenden Kader langfristig zusammenzuhalten.

Ugoala zählt zu den prägenden Spielern der aktuellen Mannschaft und hat sich in den vergangenen Spielzeiten als verlässliche Größe etabliert. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Verlängerung – sowohl sportlich als auch strukturell.