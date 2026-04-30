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Allgemeines
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Ugoala verlängert bis 2029
Verein bindet weiteren Leistungsträger langfristig – wichtiges Signal für die Kaderplanung
Der Klub treibt seine Personalplanungen weiter voran: Mit Emma Ugoala verlängert ein zentraler Leistungsträger langfristig bis 2029 und sorgt für Kontinuität im Kader.
Mit der Vertragsverlängerung von Emma Ugoala setzt der Verein ein klares Zeichen für die Zukunft. Die Unterschrift bis 2029 unterstreicht die strategische Ausrichtung, auf bewährte Kräfte zu setzen und den bestehenden Kader langfristig zusammenzuhalten.
Ugoala zählt zu den prägenden Spielern der aktuellen Mannschaft und hat sich in den vergangenen Spielzeiten als verlässliche Größe etabliert. Entsprechend hoch ist die Bedeutung der Verlängerung – sowohl sportlich als auch strukturell.
Kontinuität als Ziel
Die Personalentscheidung reiht sich in eine Serie von Vertragsverlängerungen ein, mit denen der Verein frühzeitig Planungssicherheit schafft. Die Verantwortlichen verfolgen damit das Ziel, zentrale Leistungsträger langfristig zu binden und die Entwicklung der Mannschaft nachhaltig zu sichern.
Die Verlängerung wird intern als wichtiger Schritt bewertet, um die Wettbewerbsfähigkeit auch in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Mit der langfristigen Bindung von Ugoala sendet der Verein zugleich ein Signal an Team und Umfeld. Kontinuität und Stabilität sollen die Grundlage für sportlichen Erfolg bilden.