Uffings Felix Hoffmann kam, sah und siegte

„Derbysiege schmecken doppelt gut, vor allem, wenn sie uns etwas bringen.“ Mit diesen Worten fasst Sebastian Graf den 3:2-Erfolg des SV Uffing bei der SG Hungerbach zusammen, der seine Elf zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Kreisklasse manövriert hat.

Dass es hinten raus eingedenk einer üppigen Nachspielzeit und vieler langer Bälle der Gastgeber eine enge Kiste blieb, änderte nichts am Gesamtbild der Partie. „Wir haben das Ding verdient gewonnen“, stellt Graf klar. Problem war nur, dass nach dem 3:1 die SG vom Anstoß weg den Weg in die Spitze suchte, Uffings Hintermannschaft dabei ein ungeschicktes Foul unterlief und der verhängte Freistoß zum 3:2 führte.

Uffing setzte wie üblich auf spielerischen Akzent, geriet aber nach einer ordentlichen halben Stunde in Rückstand. Mehrfach misslang der mögliche Befreiungsschlag, ehe Jonas Listle die Kugel aus sehr spitzem Winkel in die Maschen drosch. Der SVU – mit ungewohnt klein gewachsenem Angriff und Leon Müller ganz vorne drin – ließ sich nicht beirren.

Christoph Seidl schob mit links vom Sechzehner zum Ausgleich ein. Der Einsatz von Felix Hoffmann war lange unklar. Doch zur Pause signalisierte der Torjäger, dass er mitmachen wolle. Zur Freude von Graf. „Mit ihm haben wir nochmal ein höheres Level erreicht.“ Den Beweis dafür lieferte Hoffmann mit einem Doppelpack, der sich als vorentscheidend entpuppen sollte. Einmal nach Vorarbeit von Philipp Geiger, später bei einem Konter trotz widerspenstigen Gegenspielers.