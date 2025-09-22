Uffing mit Torfestival dank Hoffmann-Dreierpack gegen Titelaspiranten

Mit einem Torspektakel bewahrt sich der SV Uffing seine weiße Heimweste. Zwar kassierte die Elf von Sebastian Graf die ersten Gegentreffer auf eigenem Platz. Genau die führten aber zum Paradigmenwechsel in der Spielweise und letztlich zum 4:2 Erfolg über die SG Wielenbach/Pähl. Felix Hoffmann glänzte als dreifacher Torschütze.

Zunächst aber wähnte sich der Coach in einer Neuauflage des vergangenen Dienstags. „Die ersten 25 Minuten waren eine Fortsetzung vom Pöcking-Spiel“, kommentiert Graf die wenig inspirierte Anfangsphase. Nutznießer waren die Gäste mit zwei Treffern. Lino Missel trifft ja naturgemäß immer. Diesmal war das der Fall, weil diverse Klärungsversuche der SVU-Abwehr, inklusive Grätsche unter dem Ball durch, irgendwann zu viel des Guten waren. Noch übler lief es beim 0:2. Graf geißelte es als „Flippern und Ping-Pong im Strafraum“. Scherzhaft drohte er seiner Mannschaft an, dass er alsbald zur Eröffnung des „Haus für Kinder“ flüchten werde, sollte der Larifari-Kick so weiter gehen.

Und siehe da: Die Dinge änderten sich grundlegend. „Nach der Trinkpause haben wir den Schalten umgelegt.“ Plötzlich lief es. Die Hereinnahme von Philip Geiger sorgte für Stabilität im Zentrum. Fortan fanden die meisten Zuspiele auch den auserkorenen Adressaten. Hoffmanns Abstaubertor bescherte neue Zuversicht. Dann schickte Nici Reising den Ball in den Lauf des Stürmers – 2:2. In dieser Taktung ging es weiter. Selbst Linksverteidiger Simon Gerg machte sich auf den Weg mit nach vorne, am Fünfereck erspähte er Geiger, schob den Ball hinüber, war so mitverantwortlich für die erstmalige Führung. Die gab der SVU auch nicht mehr her. Nach feiner Flanke von Leo Rathgeb, schnürte Hoffmann per Kopf den Dreierpack.