Uffing-Debakel gegen Benediktbeuern – SG feiert klaren Sieg Bezirksliga-Drama von Andreas Mayr · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Für die Glanzlichter zuständig: Michael Scharpf (hinten) überzeugte als Vorbereiter und Torschütze beim Sieg der SG über Bichl. – Foto: Andreas Kögl

Der SV Uffing verliert gegen Benediktbeuern deutlich. Trainer Graf sieht sein Team ohne Energie und sucht verzweifelt nach Lösungen.

SV Uffing – TSV Benediktb. 3:6 Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr SV Uffing SV Uffing TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern 3 6 Abpfiff Ein neuer Tiefpunkt ist erreicht in Uffing. Trainer Sebastian Graf wollte sich mit der Abteilungsleitung abstimmen, wie sie denn nun auf die Situation reagieren. Straftraining mache keinen Sinn und Aufhören ist ja auch keine Option mitten in der Saison, erklärt der Coach nach dem 3:6-Debakel gegen Benediktbeuern. Jetzt geht’s darum, „Stimmung rein, den Kopf frei zu bekommen und uns da zusammen raus zu ziehen“, betont Graf.

Was er am Sonntag sah, war für ihn gar nicht zu greifen. Ein Team nahe an der Selbstaufgabe. Nicht einmal negative Energie brachten die Uffinger auf den Platz. Hinterher, als einige noch beisammenhockten, „fragt sich jeder, was los ist“. Beim Coach gehen die Alarmsysteme an. Der ehemals so komfortable Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf sieben Punkte geschrumpft, bei noch sechs ausstehenden Spielen. „Jetzt musst du schauen, hinten wegzukommen“, betont Graf. Vielleicht hilft die Konzentration auf ein ganz anderes Ziel aus der Krise heraus. Gegen Benediktbeuern jedenfalls ließ sich nicht abschätzen, wer vorne und wer hinten mitmischt. Beim Vorletzten sah Graf Einsatz, Wille und überlegenen Fußball par excellence. Mit dem Endergebnis kamen seine Fußballer noch gut weg. Zur Pause (1:3) „hättest du 1:5 hinten liegen können und es wäre fair gewesen“, notiert der Trainer. Bereits in der Anfangsphase konterten die Gäste den SVU dreimal aus. Nach 30 Minuten schließlich war bei den Platzherren der Akku bereits komplett aufgebraucht. „Ich hätte elf Spieler wechseln können“, sagt Graf. Der frustrierende Faktor war: Es gab keine Erklärung für den Auftritt. Platz und Wetter luden zu einem wunderbaren Fußball-Nachmittag ein. Immerhin gestalteten Felix Hoffmann mit zwei Treffern und Florian Popp das Ergebnis um, das eigentlich viel deutlicher hätte ausfallen müssen. SpFrd Bichl – SG Oberau/Farchant 0:6