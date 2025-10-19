Uevekovens Trainer lobt sein Team trotz der Niederlage

„Beim Stande von 0:2 ist uns ein klarer Elfmeter nicht gegeben worden“, schaute Trainer Daniel Marschalk auf eine Szene in der 61. Minute. Mika Johnen wurde im Strafraum glasklar von den Beinen geholt, ein Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. „Ich mag jetzt nicht von einer Schlüsselszene reden, aber wenn da gerecht geurteilt worden wäre, hätten wir nochmals den Anschluss geschafft“, meinte der Coach.

Zu dem Zeitpunkt hatten die Gäste durch Manuel Kambambi (8.) und Kian Assadohlali (25.) 2:0 geführt. „Die beiden Dinger haben wir uns, wie schon mehrfach, selbst reingehauen“, urteilte Marschalk. Nach der „Fehlentscheidung gegen uns“ brachten die Gastgeber den Tabellenführer mehrfach in Verlegenheit, aber das 0:3 (70.) durch Tom Isecke bedeutete den nächsten Niederschlag. Einen Handelfmeter (84.) nutzte der Hürther Felix Neuhäuser zum 4:0-Endstand.

Trotz der neuerlichen Enttäuschung wirkte Aufstiegstrainer Marschalk nicht geknickt. „Die Jungs haben das heute gut gemacht“, stärkte er der Mannschaft den Rücken. „Wir hätten unsere wenigen Tormöglichkeiten konsequenter nutzen sollen, dann hätten wir den Tabellenführer besser im Griff gehabt“, fiel der Unterschied für Marschalk nicht so wesentlich aus, wie es das Resultat vermuten lassen könnte. „Wir fahren nächste Woche nach Brand, um dort einen Dreier zu holen“, kehrte gleich wieder Optimismus beim Neuling ein.