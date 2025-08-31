Uevekovens torreiches Debüt in der Landesliga

Im Duell der beiden Aufsteiger der Fußball-Landesliga setzte sich in einem spannenden und torreichen Spiel am Ende der SC Fliesteden mit einem 4:3-Sieg gegen die Sportfreunde Uevekoven durch. Und das, obwohl die Gäste bereits nach acht Minuten durch den ersten Landesligatreffer für die Sportfreunde von Kevin Mohanraj mit 1:0 in Front lagen.

Das starke Team aus Fliesteden ließ sich dadurch jedoch nicht aus dem Konzept bringen und drehte das Match durch Tore von Noah Wölfle (18.) und Bilal Chanan (27.) bis zur Pause. Nach dem Wechsel war die Partie lange Zeit ausgeglichen, und Gästespieler Elias Hübsch markierte in der 64. Minute gar den 2:2-Ausgleich.

Dieses Resultat hatte dann auch bis zur 87. Minute Bestand, ehe Fliestedens Kingsley Sarpei das 3:2 gelang und David Pütz in der Nachspielzeit auf 4:2 erhöhte. Elias Hübsch verkürzte zwar noch einmal in der sechsten Minute der Nachspielzeit, doch dann war der erste Auftritt Uevekovens in der Landesliga mit einer knappen Niederlage zu Ende.

