Uevekoven zieht vorbei – Kohlscheid patzt im Titelrennen

Der 20. Spieltag in der Bezirksliga Staffel 4 bringt eine Wende im Aufstiegskampf: Die Sportfreunde Uevekoven lösen den Kohlscheider BC an der Tabellenspitze ab. Während Germania Eicherscheid das Derby gegen Konzen dreht, kassiert Kohlscheid eine überraschende Heimniederlage. Im Tabellenkeller schöpfen Eilendorf und Stolberg Hoffnung, während Roetgen und Mariadorf wichtige Punkte liegen lassen.

Germania Eicherscheid drehte das Derby gegen Konzen nach Rückstand und bleibt als Tabellendritter in Schlagdistanz zur Spitze. Trainer Sandro Bergs zeigte sich trotz des klaren Sieges selbstkritisch: „Wir haben lange Zeit kein gutes Spiel gemacht und ein unnötiges Gegentor gefangen. Die Effizienz, die uns in Halbzeit eins gefehlt hat, hatten wir dann im zweiten Durchgang. Unsere Bank hat das Spiel entschieden. Verdienter Derbysieg.“ Matchwinner war Joker Maik Stollenwerk mit einem Doppelpack binnen 13 Minuten. Konzen fiel nach dem Führungstreffer zur Pause auseinander.

Hilfarth bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen Auswärtssieg in Roetgen und springt auf Rang acht. Die frühe Führung der Hausherren hielt nur kurz, anschließend übernahmen die Gäste das Kommando. Besonders offensiv überzeugte Hilfarth mit schnellem Umschaltspiel und individueller Klasse. Roetgen spielte ab der 74. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl und hatte defensiv kaum noch Zugriff. Trotz verschossenem Elfmeter dominierte Hilfarth das Geschehen über weite Strecken.

FC Roetgen – Germania Hilfarth 1:5

FC Roetgen: Maurice Nadenau, Daniel Sauren, Tobias Kohl (56. Cliff Sasu), Marco Cosler (39. Christian Sauren), Luca Christian Kauper, Claudio Nadenau, Jan Breuer (56. Imrane Belbachir), Jannik Dick, Ferhat Akar (69. Merlin Tshibuabua), Timo Koep, Kelly Ajuya (72. Oliver Baatz)

Germania Hilfarth: Sebair Ljatifi, Armand Drevina, Marios-Paraskevas Akrivos, Vladimir Hartmann, Pascal Schostock, Shpend Hasani

Tore: 1:0 Kelly Ajuya (4.), 1:1 Gino Krings (11.), 1:2 Armand Drevina (31.), 1:3 Sebair Ljatifi (69. Foulelfmeter), 1:4 Marios-Paraskevas Akrivos (77.), 1:5 Vladimir Hartmann (88.)

Rot: Cliff Sasu (74./FC Roetgen/)

Besondere Vorkommnisse: Shpend Hasani (Germania Hilfarth) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.).

„Eine gute Mannschaftsleistung!“

Die Sportfreunde Uevekoven lösten ihre Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Rhenania Lohn und übernehmen die Tabellenführung. Trainer Daniel Marschalk analysierte das Spiel ausführlich: „Das erwartete schwere Auswärtsspiel, großer Rasenplatz, der – wie bei uns – sehr hügelig war, deswegen haben wir auch auf Rasen trainiert, um uns vom Kopf her auf diese Partie einzustellen. Viele gute Mannschaften haben in Lohn verloren, da waren wir gewarnt.“

Zur Partie sagte Marschalk: „Wir haben das Spiel angenommen und versucht, Fußball zu spielen, was aber nicht immer möglich war. Nach einer schönen Kombination machen wir das 1:0. Lohn hat die Räume sehr eng gemacht und gut verteidigt. Nach der Pause machte Lohn gut Druck, den wir stand hielten. 89. Minute – Riesenchance für Lohn, da hatten wir Glück. Mit dem Abpfiff macht Richter das 2:0, direkter Freistoß. Eine gute Mannschaftsleistung von uns – wir haben gekämpft und den Platz angenommen.“ Sehr wichtige drei Punkte, die Uevekoven an Kohlscheider BC vorbeiziehen lässt.