– Foto: Andre Peters

Uevekoven will sich würdig verabschieden – trotz Ausfällen Meisterspiel in Hilfarth: Letzter Kraftakt vor der großen Aufstiegsparty. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Hilfarth Uevekoven

Zum Saisonfinale in der Bezirksliga Staffel 4 reist Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven nach Hilfarth. Trotz Personalsorgen soll die letzte Partie kein Auslaufen werden – der Meister will „nicht so untergehen wie gegen Richterich“.

Feierlaune trifft Erschöpfung: Meister Uevekoven vor dem letzten Tanz Die Sportfreunde Uevekoven krönen am Wochenende eine herausragende Saison mit dem Auswärtsspiel bei Germania Hilfarth. Es ist das letzte Spiel in einer Spielzeit, die vor allem in der Rückrunde kaum jemand so dominierte wie die Elf von Trainer Daniel Marschalk. Doch nach dem gesicherten Titel plagen den frischgebackenen Meister nun die Nachwirkungen der intensiven Wochen.

„Letztes Auswärtsspiel in der Saison gegen Germania Hilfarth. Wir wollen versuchen, das letzte Spiel der Saison erfolgreich zu gestalten“, kündigt Marschalk an, schränkt aber gleich ein: „Leider haben wir im Moment ein paar Jungs verletzt, was auch der langen und intensiven Saison geschuldet ist. Ein paar Jungs sind einfach durch und haben die letzten 4–5 Spiele schon mit Schmerzen gespielt.“ Daher wird wie bereits in der Vorwoche eine Elf auflaufen, die in der Rückrunde seltener zum Zug kam. „Das haben die Jungs sich verdient.“