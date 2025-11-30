 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Die Sportfreunde haben am Sonntag Glesch-Paffendorf empfangen. (Symbolbild)
Die Sportfreunde haben am Sonntag Glesch-Paffendorf empfangen. (Symbolbild) – Foto: Colourbox

Uevekoven verpasst eine große Gelegenheit

Fußball-Landesliga: Die Sportfreunde Uevekoven verlieren das Kellerduell gegen Glesch-Paffendorf mit 1:2.

Eine große Gelegenheit, aus der bedrohten Abstiegszone der Fußball-Landesliga gegen einen Mitstreiter herauszukommen und wieder etwas Licht zu erblicken, verpasste Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven.

Gegen BCV Glesch-Paffendorf musste sich das Team von Trainer Daniel Marschalk mit einer knappen 1:2-Niederlage begnügen. Im ersten Spielabschnitt gingen zunächst die Gäste in der 37. Minute durch Leroy Kwaschnowitz mit 1:0 in Führung, die bis zur Halbzeitpause Bestand hatte.

Nach dem Wechsel konnte Lucas de Brito Mujamea bereits nach knapp fünf Minuten mit seinem ersten Saisontor den Ausgleichstreffer markieren. Doch auch mit der Einwechslung des lange Verletzten Joshua Holtby kam Uevekoven nicht zu einem weiteren Treffer. Stattdessen vollendete in der 77. Minute Gästeakteur Ahmet Sen einen Angriff der Glescher zum Siegtreffer und hielt dadurch den Konkurrenten auf Distanz. Die Sportfreunde bleiben damit Letzter und haben drei Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

