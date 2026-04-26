Uevekoven verpasst „Big Points“ gegen die DJK Brand

Für die Sportfreunde ist der Klassenerhalt dennoch gut erreichbar. In den kommenden Wochen geht es unter anderem noch gegen das Tabellenschlusslicht BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf und den Vorletzten aus Arnoldsweiler am vorletzten Spieltag. „Wir müssen natürlich unsere Punkte holen, am besten nächste Woche schon gegen Teveren, aber auch gegen Glesch und Arnoldsweiler. Dann dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen“, sagte Marschalk.

Der Klassenverbleib ist für den SV Helpenstein jedoch weiterhin in Gefahr. Auswärts unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Hahn mit 1:5 beim SC Fliesteden – bereits in der 10. Minute eröffnete Vincent Geimer das Schützenfest für die Gastgeber mit dem 1:0. Zehn Minuten später erhöhte Bilal Chanaa auf 2:0, mit dem es schließlich in die Pause ging. Marcus Wilsdorf erzielte den dritten Treffer in der 58. Minute, ehe er sieben Minuten später auf 4:0 stellte.

Ein Doppelpack gelang auch Chanaa durch das 5:0 (62. Minute). Den Ehrentreffer für Helpenstein erzielte Trainer Hahn per Foulelfmeter selbst (71.). Gerade einmal sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen hat sein Team, und in den verbleibenden fünf Spielen erwarten Helpenstein noch einige Schwergewichte: Nächsten Sonntag geht es gegen den Tabellendritten SV Breinig. Eine Woche später tritt die Mannschaft auswärts zum Derby bei Union Schafhausen an, ehe mit TuS Chlodwig Zülpich der Zweitplatzierte auf Helpenstein wartet.