Uevekoven verpasst „Big Points“ gegen die DJK Brand

Die Lage im Tabellenkeller in der Landesliga verschärft sich: Am Sonntag unterlag der SV Helpenstein beim SC Fliesteden mit 1:5 und hält sich damit weiterhin nur einen Platz vor den Abstiegsrängen. Ebenfalls ohne Punkte blieben die Sportfreunde Uevekoven im Heimspiel gegen die DJK Rasensport Brand: In einem unspektakulären Duell musste sich Uevekoven mit 0:1 geschlagen geben und verpasst somit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.
Dabei stand es lange Zeit 0:0 zwischen den Sportfreunden und ihren Gästen. Bei diesem Ergebnis hätte es auch bleiben sollen, befand Uevekovens Trainer Daniel Marschalk nach der Partie. „Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Aber da merkt man eben, dass es Landesliga ist und nicht mehr Bezirksliga“, blickte er auf das Spiel. In der 80. Minute kassierten die Sportfreunde durch Brands Abdessamad Akherraz den 0:1-Rückstand, der zugleich auch das Endergebnis darstellt.
„Wir klären den Kopfball nicht mit genug Wucht, dann schießt er denn Ball aus spitzem Winkel in den Giebel – so ein Tor macht er wahrscheinlich auch nicht noch mal“, ärgerte sich Marschalk über den Gegentreffer. Seiner eigenen Mannschaft sei über den gesamten Spielverlauf zu wenig eingefallen. „Wir waren vorne nicht durchschlagskräftig genug, die Leistung war insgesamt okay. Etwas gewundert habe ich mich schon, dass Brand mit einer Fünferkette gespielt hat, denn ich dachte, sie würden uns mehr unter Druck setzen wollen. Stattdessen kamen lange Bälle“, berichtete der Trainer.
Durch die Niederlage verpasst Uevekoven die „Big Points“ im Kampf um den Klassenerhalt. Denn vor der Partie trennten beide Mannschaften lediglich zwei Punkte – mit einem Sieg hätte sich Uevekoven vor Brand auf Platz elf in der Tabelle schieben können. Mit dann 24 Punkten wäre der Vorsprung von elf Punkten auf den Tabellenvorletzten Viktoria Arnoldsweiler komfortabel gewesen. So setzte sich Brand seinerseits mit weiteren drei Zählern von Uevekoven ab.
Für die Sportfreunde ist der Klassenerhalt dennoch gut erreichbar. In den kommenden Wochen geht es unter anderem noch gegen das Tabellenschlusslicht BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf und den Vorletzten aus Arnoldsweiler am vorletzten Spieltag. „Wir müssen natürlich unsere Punkte holen, am besten nächste Woche schon gegen Teveren, aber auch gegen Glesch und Arnoldsweiler. Dann dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen“, sagte Marschalk.
Der Klassenverbleib ist für den SV Helpenstein jedoch weiterhin in Gefahr. Auswärts unterlag die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Hahn mit 1:5 beim SC Fliesteden – bereits in der 10. Minute eröffnete Vincent Geimer das Schützenfest für die Gastgeber mit dem 1:0. Zehn Minuten später erhöhte Bilal Chanaa auf 2:0, mit dem es schließlich in die Pause ging. Marcus Wilsdorf erzielte den dritten Treffer in der 58. Minute, ehe er sieben Minuten später auf 4:0 stellte.
Ein Doppelpack gelang auch Chanaa durch das 5:0 (62. Minute). Den Ehrentreffer für Helpenstein erzielte Trainer Hahn per Foulelfmeter selbst (71.). Gerade einmal sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen hat sein Team, und in den verbleibenden fünf Spielen erwarten Helpenstein noch einige Schwergewichte: Nächsten Sonntag geht es gegen den Tabellendritten SV Breinig. Eine Woche später tritt die Mannschaft auswärts zum Derby bei Union Schafhausen an, ehe mit TuS Chlodwig Zülpich der Zweitplatzierte auf Helpenstein wartet.