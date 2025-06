Uevekoven verärgert Hilfarth

Wie schon in der Vorwoche beim 2:5 daheim gegen Rhenanina Richterich, war die Vorstellung der Sportfreunde schwach. Schon die Vorbereitung auf das Saisonfinale gestalteten die Schützlinge von Uevekovens Trainer Daniel Marschalk alles andere als vorbildlich: Da hatte man sich nämlich am Spieltag schon morgens um 11 Uhr zu einem Frühschoppen getroffen, um dann feucht-fröhlich mit Bollerwagen nach Hilfarth zu fahren. Ob dieser Verhaltensweise war dann der ein oder andere Fan der Sportfreunde verärgert. „Ziemlich respektlos ist das Verhalten von Uevekoven“, meinten auch einige Anhänger der Germania.

Die ließ sich aber nicht beirren, und legte gleich mächtig los. Schon nach einer Minute hieß es dann auch durch einen 16-Meter-Schuss von Shpend Hasani schon 1:0. Uevekoven kam kaum einmal in die Hilfarther Hälfte, überstand aber zunächst weitere Torchancen der Germania schadlos. In der 28. Minute war aber das 2:0 fällig, das Pascal Schostock mit einem Schrägschuss ins lange Eck gelang. Fünf Minuten später vergab auf der anderen Seite dann Max Pohlig, der aber völlig blank flach am Hilfarther Tor, diesmal von Thorben Achten gehütet, vorbei schoss.

Unmittelbar nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit von Schiri Justin Busch, unterlief Uevekovens Tom Ciewior im eigenen Strafraum ein Foul gegen Pascal Schostock. Da blieb Schiri Busch keine andere Wahl, als auf Strafstoß zu entscheiden. Den verwandelte der im Sommer zu Dynamo Erkelenz wechselnde Marios-Paraskevas Akrivos gegen Uevekovens Keeper Patrick Wiesen sicher zum 3:0. Wenig später ließ Pascal Schostock das 4:0 folgen. Ein direkt verwandelter Freistoß von Joshua Holtby sorgte dann für Uevekovens ersten Treffer, es hieß nur noch 4:1 (56.)

Hilfarth antwortete prompt und schaffte durch Armand Drevina das 5:1 (64.) Zehn Minuten zuvor eingewechselt gelang Torjäger Danny Richter in der 78. Minute dann Uevekovens zweiter Treffer. Mit einem sehenswerten Freistoß in den rechten Torwinkel schraubte er seine Saisontrefferquote damit auf 35. Es sollte dann sein letztes Tor für Uevekoven gewesen sein, denn Richter wechselt direkt zur Germania, um dort nach Möglichkeit nächstes Jahr auch in die Landesliga aufzusteigen. Den Schlusspunkt setzte in der 88. Minute dann Shpend Hasani mit dem Treffer zum 6:2-Endstand, als er nach einem Fangfehler von Torwart Wiesen in Abstauber-Manier mit links flach unten einnetzte.

Zwar verabschiedet sich Ay-Yildizspor Hückelhoven mit einem 3:1 (1:1)-Sieg und Toren von Talha Kisan, Ibrahim Karpuz und Joy-Slayd Mickels beim VfR Würselen aus der Saison, sollte aber mit 45 Punkten und Tabellenplatz sieben eher nicht zufrieden sein. Da war nach eigener Vorstellung und nach einer sehr starken Hinrunde am Ende wohl weitaus mehr drin.