Uevekoven trifft früh auf Schafhausen

Der FC Wegberg-Beeck möchte in der kommenden Saison – trotz großer Konkurrenz – erneut in die Regionalliga aufsteigen. Ein guter Start wäre da natürlich immens wichtig – und der könnte den Kleeblättern auch gut gelingen. Denn der am Freitagmittag veröffentlichte Spielplan sieht für den FC zwei Auftaktgegner vor, die einfach geschlagen werden sollten, um dieses große Ziel wirklich realisieren zu können. Denn ohne der SpVg Porz und Teutonia Weiden etwas zu wollen: Da sind sechs Punkte für die Schwarz-Roten eigentlich Pflicht. Am 31. August kommt Porz, bei dem Trainer Jonny Wendt der Star ist, nach Beeck. Am 7. September steht die Partie in Weiden an, wo der Ex-Beecker Meik Kühnel nun als spielender Sportlicher Leiter amtiert.

Gegen die voraussichtlich größten Aufstiegskonkurrenten spielt Beeck erst ab Oktober. Bei Topfavorit SV Eintracht Hohkeppel tritt der FC am 5. Oktober an, beim VfL Vichttal am 2. November. Zwei Wochen später steht die Reise zu Vizemeister SSV Merten an, am 30. November kommt die SpVg Frechen ins Waldstadion. Eine Woche später steht dann das ewig junge Duell beim SV Bergisch Gladbach an. Dem schließt sich am 14. Dezember das letzte Hinrundenspiel daheim gegen Aufsteiger Sportfreunde Düren an– dann ist Winterpause bis zum 22. Februar.

Gleich vier Vereine aus dem Kreis Heinsberg spielen in der neuen Saison in der Landesliga, darunter mit dem SV Helpenstein und den Sportfreunden Uevekoven zwei aus dem Erkelenzer Land – und die kommen wie auch Beeck aus der Stadt Wegberg. Die beiden weiteren kommen aus Heinsberg (Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen) und Geilenkirchen (Germania Teveren).

Die beiden letzteren Klubs treffen auch gleich am ersten Spieltag aufeinander. Uevekoven reist derweil zu Mitaufsteiger SC Fliesteden, Helpenstein trifft daheim auf Mittelrheinliga-Absteiger FC Hürth. Das erste Auswärtsspiel bestreitet der SVS die Woche darauf bei der DJK Brand, während die Sportfreunde mit dem SV Breinig dann ausgerechnet den Klub im ersten Heimspiel begrüßen dürfen, gegen den Uevekoven 2002 – ebenfalls am zweiten Spieltag – sein überhaupt erstes Landesliga-Heimspiel ausgetragen hatte. Die turbulente Partie endete damals 4:4 – mit drei Toren des heutigen Sportfreunde-Vorsitzenden Thomas „Jimmy“ Hendrix.

Am dritten Spieltag (14. September) dürfte nach den aktuellen Vorkommnissen beim Rurdorfer Sommercup ein äußerst heißes Derby zwischen Schafhausen und Uevekoven anstehen. Die Erinnerung an Unions Einspruch vier Tage nach dem Uevekovener Sieg und der Annulierung am grünen Tisch an diesem Mittwoch dürfte bei den Sportfreunden dann noch sehr präsent sein, dürfte Uevekovens Coach Daniel Marschalk seine Jungs daher überhaupt nicht mehr zusätzlich motivieren müssen.

Bereits am 28. September steht dann in Wildenrath auch schon das Wegberger Stadtduell an. Nach dem (erwartungsgemäßen) Rückzug des 1. FC Düren II spielt die Staffel übrigens nur mit 15 Teams, gibt es folglich auch nur noch zwei weitere Absteiger.

Bezirksliga, Staffel 4

Aufgrund des Rückzugs des SC Wißkirchen und des daraus resultierenden Wechsels des SC Kreuzau in die Staffel 3 spielt auch die Bezirksliga, Staffel 4, nur mit 15 Vereinen. In dieser Liga sind ebenfalls vier Vereine aus dem Kreis Heinsberg vertreten – in dem Fall kommen sogar alle aus dem Erkelenzer Land. Da sind zum einen die beiden Hückelhovener Klubs Germania Hilfarth und Ay-Yildizspor – und zum anderen zwei Erkelenzer Vereine, die in der vergangenen Saison noch Landesliga oder A-Liga gespielt haben: Absteiger SC 09 Erkelenz und Aufsteiger SV Niersquelle Kuckum.

Wie es der Spielplan will, treffen diese vier Vereine am ersten Spieltag in zwei Duellen auch direkt aufeinander. Kuckum hat dabei den schweren Gang nach Hilfarth vor der Brust – die stark besetzte Germania peilt ohne Wenn und Aber den Aufstieg in die Landesliga an.

Nicht gerade von Wiederaufstiegsambitionen ist die Situation dagegen beim SC 09 geprägt, der zum Auftakt Gastgeber von Ay-Yildizspor ist. Das Erka-Derby zwischen SC 09 und Kuckum ist für den 14. September terminiert, das Hückelhoven-Derby zwischen Germania und Ay-Yildizspor für den 7. Dezember.