Uevekoven sichert sich den Aufstieg nach 22 Jahren

Germania Hilfarth und DJK FV Haaren trennen sich torlos – ein Ergebnis, das keinem der beiden Teams wirklich weiterhilft. Haarens Nico Esser hatte in der ersten Halbzeit die große Gelegenheit zur Führung, scheiterte aber per Handelfmeter. Hilfarth bleibt auf Rang vier, während Haaren als Zehnter im gesicherten Mittelfeld steht.

Torloses Spiel in Hilfarth

Germania Hilfarth – DJK FV Haaren 0:0 Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Kevin Bungudi, Dominik da Silva, Pascal Dömges (46. Justin Neyka), Florent Sadiku, Sebair Ljatifi, Armand Drevina, Marios-Paraskevas Akrivos, Pascal Schostock (77. Vladimir Hartmann), Shpend Hasani DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Nico Esser, Lukas Klee, Alexander Foerster (78. David Lohmüller), Maik Haass (84. Johan Matti van Helden), Yannick Pietrowski, Mohamed Benyamani, Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Enes Yürük (90. Youssef Assla), Anthony Obiorah Tore: keine Tore Besondere Vorkommnisse: Nico Esser (DJK FV Haaren) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (34.).

„Mit dem Ball zu ungenau“ – Eifelderby endet Unentschieden

Germania Eicherscheid lässt im Heimderby gegen den abstiegsbedrohten FC Roetgen wichtige Punkte liegen und verpasst damit die letzte Chance, den Druck auf Spitzenreiter Uevekoven aufrechtzuerhalten. Zwar brachte Tim Wilden die Hausherren in Führung (51.), doch Kelly Ajuya nutzte eine der wenigen Offensivaktionen der Gäste zum Ausgleich (64.). Eicherscheids Trainer Sandro Bergs zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch und frustriert:

„Unnötiges Unentschieden. Roetgen hat tief und diszipliniert verteidigt. Wir hatten sechs gute Torchancen und schießen leider nur ein Tor. Roetgen kommt letztlich ohne echte Torchance zu einem Tor. Am Ende war es sehr wild – hätte in beide Richtungen ausgehen können. Wir waren im Spiel mit dem Ball in der zweiten Halbzeit leider zu ungenau.“

Eicherscheid bleibt mit nun 57 Punkten auf Rang zwei – punktgleich mit Kohlscheider BC.