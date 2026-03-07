Uevekoven punktet weiter: 5:1-Sieg gegen Schafhausen

Kevin Mohanraj erzielte das 5:1 für die Sportfreunde Uevekoven gegen Union Schafhausen. – Foto: Royal

In der Fußball-Landesliga setzt sich die Sportfreunde Uevekoven mit einem deutlichen Erfolg von den Abstiegsrängen ab. Schafhausen muss nach unten schauen.

Die Sportfreunde Uevekoven haben in der Fußball-Landesliga ihren Aufwärtstrend nach der Winterpause fortgesetzt. Am Freitagabend gewann der Aufsteiger das Kreis-Heinsberg-Duell gegen Union Schafhausen deutlich mit 5:1.

Frühes Eigentor

Schafhausen trat neben drei Langzeitverletzten auch ohne die Stammkräfte Niklas Giesen, David Jennissen, Max Beumers und Michel Peschel an, die „privat verhindert“ waren. Bereits in der dritten Minute gingen die Hausherren durch ein Eigentor in Führung. Der FC Union geriet damit in jedem der drei bisherigen Rückrundenspiele in der Anfangsphase in Rückstand, zweimal davon durch Eigentore.

Aber der Mittelrheinliga-Absteiger kam zurück ins Spiel, Maik Römer markierte das 1:1 (25.). Die Gäste erspielten sich nach dem Ausgleich weitere Gelegenheiten, doch ein Doppelschlag der Uevekovener vor der Pause sorgte für die Vorentscheidung. Sven Jansen (34.) und Mark Szymczewski (38.) stellten auf 3:1.

Nach dem Wechsel sorgten erneut Jansen (74.) und Kevin Mohanraj (77.) für den Endstand. Uevekoven hat damit in drei Rückrundenspielen sieben Zähler eingefahren und damit fast so viele wie in der gesamten Hinrunde (neun). „Es war ein gutes Spiel von unserer Seite“, bilanzierte Sportfreunde-Coach Daniel Marschalk. Die Mannschaft sei in der Winterpause enger zusammengerückt, mitunter habe in der Hinrunde die Klarheit gefehlt. „Larifari-Phasen kann man sich in der Landesliga nicht erlauben. Der Kader ist jetzt kleiner, die Stimmung besser“, so Marschalk.

Anders das Bild in Schafhausen nach nur einem Punkt und zwölf Gegentoren in drei Spielen in 2026. „Von den fünf Gegentoren haben wir heute im Grunde genommen vier selbst gemacht. Das ist momentan unser Schicksal“, analysierte Coach Jörg Halfenberg. In Uevekoven habe ihm durch die Ausfälle jede Menge Erfahrung gefehlt, trotz der deutlichen Niederlage habe die junge Garde es ordentlich gemacht. Mit Blick auf die Tabelle – Schafhausen steht bei 20 Punkten – sagt Halfenberg: „Man muss wachsam bleiben, das ist klar.“ Mit Glesch-Paffendorf und Arnoldsweiler spielt Union in den kommenden beiden Wochen gegen Verfolger aus dem Tabellenkeller.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de