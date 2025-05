Uevekoven marschiert, Eicherscheid brilliert – Mariadorf lebt

Mit einem historischen 8:0-Sieg fertigte Germania Eicherscheid (3.) den überforderten Aufsteiger Ay-Yildizspor Hückelhoven (8.) ab. Vierfach-Torschütze Tim Wilden führte seine Mannschaft zu einem nie gefährdeten Erfolg. Eicherscheid war in allen Belangen überlegen und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Trainer Sandro Bergs sprach von einer „nicht konkurrenzfähigen Mannschaft“ auf Seiten des Gegners. Das Spiel hat Eicherscheid souverän runtergespielt und sogar noch „einige Chancen liegen gelassen“ so der Coach.

SV Alemannia Mariadorf – Rhenania Lohn 4:3

SV Alemannia Mariadorf: Norman Flecken, Jonathan Claus (46. Ardit Hiseni), Pascal Willems, Maximilian Herbst, Alexander Bayer, Sebastian Schmidt (71. Calvin Steiner), Marcello Marco Lürkens (67. Cem Cagan Ince), Elvis Gojak, Mert Büyükkelek, Lucas Heitzer (64. Nico Dautzenberg) (92. Jens Jäckel), Yunus Özsoy

Rhenania Lohn: Nico Hühne, Thomas Balduin (45. Serhat Türkmen), Daniel Ndjakanyi, Tuncay Türkmen, Marius Mürkens, Navid Nazari, Matthias Jeske, Yannic Fischer, Ben Grafen, Ariel Skonieczka (77. Nabil Ouaziz), Chris Wolf

Tore: 1:0 Pascal Willems (11.), 1:1 Chris Wolf (15.), 2:1 Elvis Gojak (18.), 3:1 Pascal Willems (25. Foulelfmeter), 3:2 Thomas Balduin (28.), 4:2 Yunus Özsoy (40.), 4:3 Chris Wolf (90.+5)

Torfestival in Eilendorf – Uevekoven marschiert weiter

Spitzenreiter Uevekoven (1.) behielt in einem spektakulären Spiel mit 8:5 die Oberhand über das Tabellenschlusslicht Eilendorf (16.). Joshua Holtby und Danny Richter trafen jeweils dreifach, obwohl Richter später noch mit einem Elfmeter an Eilendorfs Keeper Linde scheiterte. Eilendorf hielt lange überraschend gut mit und erzielte fünf Treffer – so viele wir in den letzten drei Spielen zusammen. Uevekoven festigt mit dem Torfestival den Spitzenplatz. Eilendorf bleibt trotz kämpferischer Leistung abgeschlagen Letzter.