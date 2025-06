– Foto: Andre Peters

Uevekoven kehrt in Landesliga zurück Durch ein Remis gegen Grün-Weiß Welldorf-Güsten und einen Patzer des Verfolgers stehen die Sportfreunde Uevekoven vorzeitig als Meister der Bezirksliga fest.

Die Sportfreunde Uevekoven sind wieder Landesligist: 22 Jahre nach ihrem ersten Auftreten in dieser Liga machte die Mannschaft mit einem 2:2 (2:1) bei Abstiegskandidat SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten bereits am 28. Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Allerdings profitierte Uevekoven dabei vom 1:1-Unentschieden des Verfolgers Germania Eicherscheid gegen den FC Roetgen, dessen Altmeister Kelly Ayuja in der 64. Minute für den 1:1-Ausgleich sorgte. Mit nun sieben Punkten Vorsprung gehen die Sportfreunde jedoch die beiden Restpartien der Saison uneinholbar an. Gegen den auf einem Abstiegsplatz notierten Gegner aus dem Fußballkreis Düren tat sich der neue Meister aber mehr als schwer, führte zwar zweimal, kassierte aber auch zwei Gegentore. Bereits das Hinspiel endete torreich, als die Sportfreunde in den Schlussminuten noch eine 3:2-Führung verspielten und noch 3:4 verloren. Auch dieses Mal lag in der langenNachspielzeit noch eine Niederlage in der Luft, als Welldorf-Güsten einen brandgefährlichen Konter setzte, diesen dann aber nur schlampig zu Ende spielte.

Die 1:0-Führung für die Sportfreunde erzielte in der 31. Minute Lukas Köllermeyer, aber die hatte nur zwei Minuten Bestand: Welldorfs Jens Westmark traf zum 1:1 ausgleichen Aber schon in der 37. Minute führte Uevekoven wieder 2:1, als Sven Jansen frei vor Torhüter Daniel Scheffer cool blieb und eiskalt einschob. Mit dem 2:1-Vorsprung gingen die Gäste dann auch in die Pause. Aber schon bald nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sven Landgraf erzielte der Abstiegskandidat ein weiteres Tor: Lukas Stradza traf in der 56. Minute aus gut 25 Metern genau in den Torwinkel zum 2:2. Wie schon beim 1:1-Ausgleich, war Uevekovens Nummer eins Patrick Wiesen erneut ohne Abwehrchance.