Uevekoven ist Meister – doch der Kampf um Platz zwei tobt

Im Duell zweier formschwankender Teams geht es für den FC Roetgen um einen versöhnlichen Abschluss vor eigenem Publikum. Nach dem respektablen 1:1 bei Germania Eicherscheid will die Mannschaft von Jerome Janßen gegen Stolberg punkten, um die Abstiegsränge weiter zu distanzieren. Stolberg ist seit dem Sieg in Konzen auf Kurs sichere Saison und kann befreit aufspielen.

Mariadorf-Trainer Mirko Braun kann hingegen entspannt in die Partie gehen: „Vor acht Wochen waren wir mit einem Bein in der Kreisliga A, am letzten Spieltag haben wir ausgiebig den Klassenerhalt gefeiert. Meine Mannschaft ist unglaublich wissbegierig und hat jede Trainingseinheit hart gearbeitet, bis die Socken gequalmt haben. Jetzt können wir die letzten beiden Spiele völlig befreit aufspielen und die letzten 180 Minuten der Saison 2024/2025 genießen.“

Zwei aktuell formstarke Mannschaften treffen aufeinander – mit unterschiedlichen Vorzeichen. Eicherscheids Trainer Sandro Bergs blickt mit Respekt auf die Gäste: „Spiel zweier formstarker Mannschaften. Unter Mirko hat die Truppe zu einer besseren Form gefunden und sich natürlich im Winter so verstärkt, dass da viel individuelle Klasse auf dem Platz ist. Das wird mit Sicherheit ein heißes Spiel – denn ich denke, dass Mariadorf weiter erfolgreich sein will, genauso wie wir. Wir wollen ein Ergebnis erzielen, um die beste Heimmannschaft der Saison zu bleiben.“

Kohlscheid will im letzten Heimspiel glänzen

Nach dem 8:1-Kantersieg in Eilendorf präsentiert sich der Kohlscheider BC zum Saisonfinale noch einmal in Torlaune – und will vor heimischer Kulisse ein starkes letztes Heimspiel zeigen. Trainer Andreas Puzicha blickt mit gemischten Gefühlen auf die Rückrunde zurück: „In unserem letzten Heimspiel der Saison wollen wir nochmal unser gutes Gesicht zeigen. In der Rückrunde waren unsere Leistungen extrem schwankend. Gerade zuhause waren einige enttäuschende Spiele dabei. Mit Würselen treffen wir auf einen Gegner mit viel Erfahrung. Sie sind immer in der Lage, mit einer Aktion ein Spiel zu entscheiden.“

Die Ausgangslage ist klar: Kohlscheid liegt punktgleich mit Eicherscheid auf Rang drei und braucht einen Sieg, um sich die Chance auf Platz zwei zu wahren. Würselen hingegen kommt mit einer enttäuschenden 2:4-Niederlage gegen Rhenania Lohn im Gepäck und will sich nicht erneut auskontern lassen. Die Gastgeber sind gewarnt – und motiviert, sich mit einem überzeugenden Auftritt vom eigenen Publikum zu verabschieden.