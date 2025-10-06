– Foto: Engelbert Fell

Uevekoven holt ersten Saisonsieg Mit einem 4:1 gegen Kurdistan Düren sind die Sportfreunde Uevekoven auch ergebnistechnisch in der Landesliga angekommen. Erst in der zweiten Halbzeit kommt die Partie in Fahrt. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Kurdistan Uevekoven

Am 6. Spieltag haben die Sportfreunde Uevekoven ihren ersten Dreier feiern dürfen, und dieser fiel mit 4:1 (1:0) zu Hause gegen den SV Kurdistan Düren sogar richtig deutlich aus. Mit nun vier Punkten haben die Sportfreunde somit wieder Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld geschafft. Die Heimpartie gegen den Gast aus Düren entwickelte sich allerdings erst in der zweiten Halbzeit zu einer klaren Angelegenheit. Die gesamte erste Spielhälfte verlief nämlich ziemlich ausgeglichen, spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab – und gestaltete sich zu einem zähen Abnutzungskampf.

Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven SV Kurdistan Düren Kurdistan 4 1 Abpfiff Vorteile jedenfalls konnte kein Team für sich verbuchen. Einzige Ausnahme: In der 29. Minute gelang Nico Czichi überraschend das 1:0 für Uevekoven. Fabian Malek hatte den Torschützen zuvor mit einem Querpass gekonnt in Szene gesetzt. Ein Heber unmittelbar zuvor war Sven Jansen noch misslungen.

Nach dem Rückstand verstärkte der SV Kurdistan seine Angriffe und kam zu Torchancen. Erst übersprang Leon Niederelz Uevekovens Torwart Patrick Wiesen, setzte den Kopfball allerdings deutlich zu hoch an. Unmittelbar danach kam Dürens Deagir Ilunga zum Abschluss, schoss mit links aber auch deutlich übers Uevekovener Gehäuse. So brachten die Platzherren die knappe 1:0-Führung in die Pause, aus der sie schon in der 52. Minute erfolgreich zurückkehrten. Erneuter Torschütze war Nico Czichi, der den Ball von der Strafraumgrenze gekonnt zum 2:0 ins rechte Toreck schlenzte. Erneut war Dürens Keeper Nisa Ahmad Goraya geschlagen.