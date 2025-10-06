Uevekoven holt ersten Saisonsieg

Am 6. Spieltag haben die Sportfreunde Uevekoven ihren ersten Dreier feiern dürfen, und dieser fiel mit 4:1 (1:0) zu Hause gegen den SV Kurdistan Düren sogar richtig deutlich aus. Mit nun vier Punkten haben die Sportfreunde somit wieder Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld geschafft. Die Heimpartie gegen den Gast aus Düren entwickelte sich allerdings erst in der zweiten Halbzeit zu einer klaren Angelegenheit. Die gesamte erste Spielhälfte verlief nämlich ziemlich ausgeglichen, spielte sich vornehmlich im Mittelfeld ab – und gestaltete sich zu einem zähen Abnutzungskampf.
Vorteile jedenfalls konnte kein Team für sich verbuchen. Einzige Ausnahme: In der 29. Minute gelang Nico Czichi überraschend das 1:0 für Uevekoven. Fabian Malek hatte den Torschützen zuvor mit einem Querpass gekonnt in Szene gesetzt. Ein Heber unmittelbar zuvor war Sven Jansen noch misslungen.
Nach dem Rückstand verstärkte der SV Kurdistan seine Angriffe und kam zu Torchancen. Erst übersprang Leon Niederelz Uevekovens Torwart Patrick Wiesen, setzte den Kopfball allerdings deutlich zu hoch an. Unmittelbar danach kam Dürens Deagir Ilunga zum Abschluss, schoss mit links aber auch deutlich übers Uevekovener Gehäuse.
So brachten die Platzherren die knappe 1:0-Führung in die Pause, aus der sie schon in der 52. Minute erfolgreich zurückkehrten. Erneuter Torschütze war Nico Czichi, der den Ball von der Strafraumgrenze gekonnt zum 2:0 ins rechte Toreck schlenzte. Erneut war Dürens Keeper Nisa Ahmad Goraya geschlagen.
Nun war Uevekoven natürlich obenauf, musste aber aufpassen, kein Gegentor zu kassieren. Denn Kurdistan gab sich längst noch nicht geschlagen, und versuchte immer wieder, eigene Angriffe zu starten. Konnte Uevekovens Torwart Patrick Wiesen in der 73. Minute gerade noch den Dürener Anschlusstreffer verhindern, als er bravourös zur Ecke abwehren konnte, war der folgende Eckball Ausgangspunkt für einen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Jan Lübberstedt. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Kapitän Joshua Holtby an Dürens Inan Naki. Aus elf Metern verwandelte der zuvor gefoulte Naki gegen den machtlosen Patrick Wiesen auch sicher zum 1:2-Anschlusstreffer.
Nur drei Minuten später war aber der alte Zweitore-Vorsprung wieder hergestellt, als Kapitän Holtby seinen Fehler beim Gegentor wettmachte und einen Freistoß aus rund 20 Metern zum 3:1 ins Dürener Tor schoss. Dürens Elfmetertorschütze Naki ließ sich dann in der 83. Minute zu einem überharten Foul an der Mittellinie gegen Holtby hinreißen – und sah dafür völlig zu Recht die Rote Karte.
In Überzahl ließen die Schützlinge von Trainer Daniel Marschalk dann nichts mehr anbrennen, setzten im Gegenteil in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen oben drauf: Kapitän Holtby schlug von der linken Seite einen Freistoß auf den rechten Pfosten, wo sich Kollege Sven Jansen hochschraubte und mit dem Kopf Dürens Keeper Goraya erneut überwand, es hieß 4:1. Nächste Woche beim SV Eilendorf hängen die Siegtrauben für die Sportfreunde jedoch deutlich höher.