Uevekoven holt den ersten Saisonsieg

Fußball-Landesliga: Kurdistan Düren hat bei der 1:4-Niederlage bei den Sportfreunden Uevekoven nur wenige gute Minuten.

Die Freude bei den Sportfreunden aus Uevekoven war nach Abpfiff groß. Am sechsten Spieltag durfte der Aufsteiger in die Fußball-Landesliga endlich seinen ersten Saisonsieg feiern. Mit 4:1 wurde der SV Kurdistan Düren besiegt. „Wir haben den Bock umgestoßen. Das war heute ein guter Schritt“, freute sich Uevekovens Coach Daniel Marschalk auch über die Deutlichkeit des Erfolgs.

Auf der anderen Seite musste SVK-Trainer Ali Meybodi miterleben, dass drei Viertel der Mannschaft nicht ihre Leistung abrufen konnten. „Wir waren bereits im zweiten Drittel sehr ungenau. Ist man hier schon sehr stressig unterwegs, dann ist man im dritten Drittel noch gestresster. Unsere Fehlpässe haben den Gegner stark gemacht.“

Marschalks Plan, ein Mittelfeldpressing aufzubauen, ging komplett auf. Zur Pause hätte er bereits gerne höher geführt als nur mit 1:0. Beim Treffer wurde Fabian Malek, der auf der Sechs agierte, steil geschickt. Der Schuss nach seinem Querball wurde abgewehrt, Niko Czichi war im Anschluss mit einem Seitfallzieher erfolgreich (29.).

Die Halbzeitpause veränderte das Spielgeschehen überhaupt nicht. Weiterhin war die Heimelf die bessere Mannschaft. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Lukas Köllermeyer auf Sven Jansen. Er legte als Wandspieler den Ball auf Czichi ab, der seinen zweiten Treffer erzielte (53.).

Nach der 2:0-Führung agierten die Sportfreunde etwas kopflos. Die Gäste hatten eine achtminütige Phase, in der sie besser waren. Hier belohnten sie sich mit dem Anschlusstreffer. Yannik Frings wurde nach einer Ecke am Fuß erwischt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Inan Naki (76.).

SVK-Coach Meybodi hoffte, ähnlich wie in der Vorwoche, die Partie jetzt noch ausgleichen zu können. Doch diese Hoffnung verblasste schnell. Nur zwei Minuten nach dem Dürener Treffer setzte Joshua Holtby einen Freistoß aus 30 Metern genau in den Winkel (78.). Die Köpfe bei den Dürenern gingen herunter.

Wenn dies nicht schon die Vorentscheidung war, dann die Rote Karte für Naki in der 84. Minute. Dem Kapitän der Gäste verunglückte eine Ballannahme. Er versuchte die Situation noch zu retten, war aber knapp zu langsam und traf den gegnerischen Akteur komplett.

In Überzahl spielte Uevekoven munter weiter; Marschalk durfte noch ein viertes Tor bewundern. Jansen, der sich bereits als Vorlagebengeber auszeichnete, setzte einen Kopfball wunderbar an den Innenpfosten zum 4:1-Endstand (90. +1). Die Sportfreunde haben sich mit drei Zählern für eine gute Leistung belohnt, beim SVK wartet Meybodi nach drei Ligaspielen weiter auf den ersten Sieg.

