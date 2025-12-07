Zweikampf um den Ball: Viktorias Achmed Tourkaz (r.) und Uevekovens Nikan Danaei. – Foto: Manfred Heyne

Uevekoven gibt die Rote Laterne an Arnoldsweiler ab Fußball-Landesliga: Die Sportfreunde feiern 2:0-Erfolg bei der Viktoria und tauschen mit den Gastgebern den Tabellenplatz. Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Arnoldsweil. Uevekoven

In dem mit Spannung erwarteten Match zwischen dem Tabellenvorletzten Viktoria Arnoldsweiler (6 Punkte) und dem Schlusslicht, Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven (5 Punkte), haben die Gäste aus dem Kreis Heinsberg verdient mit 2:0 gewonnen. Damit überholen sie die Kleeblätter in der Tabelle der Fußball-Landesliga und überlassen ihnen die rote Laterne

Die Begegnung war relativ früh in eine entsprechende Richtung verlaufen, denn bereits nach fünf Minuten gingen die ganz in Schwarz gekleideten Gäste nach einem abgefangenen Ball aus dem Mittelfeld mit 1:0 in Führung. Nach einem Doppelpass zwischen Emil Streerath und Joshua Holtby erzielte Letzterer mit einem schönen Lupfer über den herausstürmenden Torwart Aiman Jahic mit seinem ersten Saisontor die frühe Führung der Gäste. Wer auf Arnoldsweiler Seite jetzt mit einem Aufbäumen gerechnet hatte, sah sich ein wenig enttäuscht umher, denn jede gut gemeinte Aktion aus der eigenen Hälfte heraus zerplatzte spätestens in Strafraumnähe an der nicht zu übersehenden mangelnden Präzision im Passspiel. „Dies ist in der Tat unsere sehr große Schwachstelle. Aber, wer weiß, woher die Jungs kommen und in welchem Alter sie erstmals in solch einer hohen Klasse agieren müssen, der kann sich dieses Manko sehr gut vorstellen“, versucht Viktoria-Coach Stefan Langen immer wieder darauf zu verweisen, dass es sich beim Team nicht um eine eingespielte Mannschaft handele und Geduld gefragt sei. Man gebe in fast jedem Match läuferisch und kämpferisch alles, aber die Ungenauigkeit im vorderen Bereich ist frappierend. Im Durchschnitt hatten die Kleeblätter zuvor ein Tor pro Spiel erzielt, in sechs Partien allerdings nicht ein einziges, was als eindeutiges Zeichen gedeutet werden muss.

Gestern, 14:30 Uhr Viktoria Arnoldsweiler Arnoldsweil. Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 0 2 Abpfiff Das Endergebnis kam dann bereits nach gut 30 Minuten zustande, als Abwehrchef Marlon Kluth sich einen Fehlpass leistete, den Joshua Holtby aus gut und gerne 40 Metern über den weit vor seinem Kasten stehenden Keeper Jahic zum 2:0 abschloss. Die einzige Torgelegenheit der Kleeblätter vergab kurz vor der Halbzeit Soya Atsumi, als er aus knapp zwölf Metern frei zum Schuss kam, das Leder jedoch weit übers Tor der Sportfreunde drosch.