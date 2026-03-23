Uevekoven gelingt Kantersieg im Wegberg-Derby

Die Sportfreunde Uevekoven haben einen wichtigen Sieg gelandet. – Foto: Daniel Frenken

Um nicht weniger als den Klassenerhalt ging es am Sonntag im Mittelrhein-Landesliga-Duell zwischen den Sportfreunden Uevekoven und dem SV Helpenstein. Das Wegberg-Derby entschied Uevekoven mit einem 5:1-Heimsieg klar für sich – und überholt damit Helpenstein in der Tabelle, das mit nun 16 Punkten auf Platz 13 unmittelbar vor den Abstiegsplätzen rangiert.

Dementsprechend unzufrieden war wiederum Helpensteins Trainer Dominik Hahn mit der Anfangsphase seiner Mannschaft. „Das Momentum war da klar auf Uevekovens Seite. Bis zur Halbzeit haben wir uns aber gefangen und hatten gute Standardsituationen“, fand er.

Die Weichen in der Partie waren für Uevekoven schon früh auf Sieg gestellt. Bereits in der vierten Minute erzielte Sven Jansen den Führungstreffer per Kopf nach Vorlage von Joshua Holtby. Der sollte 18 Minuten später selbst als Torschütze in Erscheinung treten – nach einem Handelfmeter erzielte Holtby den zweiten Treffer für Uevekoven (22. Minute).

Tatsächlich gelang Helpenstein der zwischenzeitliche Anschluss, nachdem sich die Mannschaft in der ersten Hälfte wieder aufgerappelt hatte. Wieder war es ein Strafstoß, den Helpensteins Ralf Godlevski zwar verschoss, doch den Rebound nutzte der Abwehrspielerzum 1:2 (42.). „Es darf sich keiner beschweren, wenn es zur Pause 2:2 steht“, resümierte Hahn die Schlussphase der ersten Hälfte. Das deckt sich mit dem Eindruck seines Gegenübers. „Ich war froh, dass Pause war. Wenn da noch das 2:2 fällt, wäre es ein anderes Spiel geworden“, sagte Uevekovens Trainer Daniel Marschalk.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber dafür richtig auf. „Da haben wir ein bisschen umgestellt“, erklärte Marschalk. „Uevekoven hat sich auf das Verteidigen konzentriert“, beschrieb Hahn aus. Knapp eine Stunde war gespielt, da erzielte Nico Czichi das 3:1 für die Gastgeber (57.), die sich die Führung auch nicht mehr nehmen ließen. Nur zwei Minuten später erhöhte Kevin Jude Mohanraj auf 4:1. Der Schlusspunkt in der Partie gehörte Lukas Köllermeyer, der den fünften Treffer für die Gastgeber zum 5:1-Endstand im Kellerduell beisteuerte (82.).

„Wir hatten zwei, drei gute Konter, aber es hat immer der letzte Kontakt gefehlt. Der Sieg für Uevekoven geht in Ordnung, auch wenn er vielleicht zwei Tore zu hoch ausfällt“, fand Hahn. So wurde Helpenstein am Sonntag von den Gastgebern in der Tabelle überholt, die mit 18 Punkten und einem um fünf Tore besseren Torverhältnis auf Platz zwölf stehen. „Gerade in den Kontersituationen waren wir heute gut, die Tore zum Schluss waren super rausgespielt. Wenn wir immer so auftreten und uns auf unsere Stärken verlassen, halten wir die Klasse“, war sich Marschalk sicher.

Doch auch für Helpenstein gibt es an diesem Spieltag eine gute Nachricht, denn der kommende Gegner BC Viktoria Glesch-Pfaffendorf, der auf Platz 14 steht, verlor auswärts beim TuS Chlodwig Zülpich mit 0:4. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Die nächsten zwei Wochen werden entscheidend. Erst gegen Glesch, dann gegen Viktoria Arnoldsweiler – das sind beides Sechs-Punkte-Spiele“, schaute Hahn auf die Duelle mit der direkten Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt voraus. Uevekoven kann hingegen am Sonntag gegen den SV Kurdistan Düren einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gehen. „Da wollen wir natürlich einen Dreier holen, dann sieht es schon mal ganz gut aus“, so Marschalk.