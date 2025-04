Uevekoven bleibt Kohlscheid auf den Fersen – Eicherscheid patzt

– Foto: Ahmet Eken

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 setzt Uevekoven mit einem 6:1-Sieg in Stolberg ein Ausrufezeichen und bleibt dem Spitzenreiter Kohlscheid dicht auf den Fersen. Die Tabellenführer lassen in Haaren jedoch überraschend Punkte liegen. Eicherscheid verliert in Hilfarth und gerät im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen. Im Tabellenkeller feiern Richterich und Oidtweiler wichtige Siege, während Eilendorf in Würselen untergeht.

Würselen klar überlegen Würselen ließ gegen Schlusslicht Eilendorf keine Zweifel aufkommen und setzte sich souverän durch. Burhan Gülez brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung und legte per Foulelfmeter nach. Tim Gerhards, Abdullah Aksu und Abdulkader Ramadan sorgten für einen deutlichen Endstand. Mit dem Sieg festigt Würselen Rang fünf, während Eilendorf weiter tief im Abstiegssumpf steckt. Die Gäste blieben über weite Strecken harmlos und kassierten ihre 13. Saisonniederlage.

VfR Würselen – DJK Arminia Eilendorf 5:0

VfR Würselen: Tobias Schleip, Abdullah Aksu, Taofeek Idowu (71. Hakan Arslan), Tim Gerhards, Metehan Tuncer, Birkan Taskolu (80. Omer Selim), Nick Gerhards, Elmehdi Majbour, Abdulkader Ramadan, Burhan Gülez, Furkan Günes (83. Selvin Feriz)

DJK Arminia Eilendorf: Marc Kuropka, Luis Diego Camacho Gazel (67. Rawiar Kader), Berat Karapinar (77. Nicolas Gonnermann), Menael Djimbi, Suleimane Tcham, Oussama El Wadnakssi, Isa Türkmen (82. Ufuk Özer), Batuhan Sen, Jason Roder, Sandro Heidenthal, Semih Yücel (89. Hendrik Raspe)

Tore: 1:0 Burhan Gülez (36.), 2:0 Tim Gerhards (59.), 3:0 Burhan Gülez (64. Foulelfmeter), 4:0 Abdullah Aksu (75.), 5:0 Abdulkader Ramadan (89.)

Aufholjagd bleibt erfolglos Hilfarth überraschte den Tabellendritten Eicherscheid mit einer effizienten Vorstellung und legte durch Akrivos und Schostock eine 2:0-Pausenführung vor. Hasani erhöhte nach der Pause, ehe Eicherscheid mit späten Toren von Krings und Wilden noch einmal Hoffnung schöpfte. Doch die Aufholjagd kam zu spät, Hilfarth verteidigte den Vorsprung und feierte einen wichtigen Dreier im Mittelfeld. Eicherscheid hingegen kassierte eine bittere Niederlage und verpasste es, den Anschluss an das Spitzenduo zu halten.

Germania Hilfarth – Germania Eicherscheid 3:2

Germania Hilfarth: Thorben Anton Achten, Sascha Tobor (87. Bünyamin Efe), Kevin Bungudi, Pascal Dömges, Justin Neyka, Florent Sadiku, Armand Drevina, Marios-Paraskevas Akrivos, Gino Krings (76. Pascal Dömges), Pascal Schostock, Shpend Hasani (90. Vladimir Hartmann)

Germania Eicherscheid: Dennis Johnen, Janis Weishaupt, Stephan Kaulartz (78. Luca Jansen), Yassin Krings, Louis Breuer, Christian Titz, Pascal Strauch (84. Tobias Kelleter), Nils Henn (69. Lars Schumacher), Louis Voßen (60. Luis Simon), Tim Wilden, Maik Stollenwerk (60. Nico Wilden)

Tore: 1:0 Marios-Paraskevas Akrivos (19.), 2:0 Pascal Schostock (32.), 3:0 Shpend Hasani (53.), 3:1 Yassin Krings (61.), 3:2 Nico Wilden (90.+1) Kohlscheid lässt wichtige Punkte liegen Tabellenführer Kohlscheid tat sich in Haaren schwer und musste sich mit einem Remis begnügen. Die Gastgeber gingen durch Obiorah in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung und verteidigten lange leidenschaftlich. Erst in der Schlussphase gelang Labas der Ausgleich für den Favoriten. Kohlscheid bleibt an der Spitze, verpasste aber die Chance, den Vorsprung auf Uevekoven auszubauen. Haaren zeigte eine kämpferisch starke Leistung und holte einen wertvollen Punkt.