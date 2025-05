Horst Steffen könnte bald Bundesliga-Trainer sein. – Foto: Ralf Hasselberg/Sport News S&u

Uerdinger Legenden-Duell um den Aufstieg Am Sonntag steigt in der 2. Bundesliga das Aufstiegsfinale. Mittendrin die von Horst Steffen trainierte SG Elversberg, die den 1. FC Köln um Interimstrainer Friedhelm Funkel im Fernduell noch vom zweiten Tabellenplatz stoßen kann.

Wenn am kommenden Sonntag die Partien des 34. und damit letzten Spieltages der Zweitliga-Saison 24/25 absolviert sind, wird möglicherweise ein weiterer Krefelder wieder in der ersten Fußballbundesliga angekommen sein – oder mindestens die Relegationschance dazu haben. Vordergründig denkt man da natürlich an den in Krefeld wohnenden Friedhelm Funkel (71), der für die letzten beiden Saisonpartien das Traineramt beim 1. FC Köln, dem aktuellen Tabellenzweiten, übernommen hat. Aber auch Horst Steffen, der aus Krefeld stammt, sämtliche Jugendmannschaft des FC Bayer 05 Uerdingen durchlaufen hat und hier unter Trainer Horst Schafstall auch sein Bundesligadebüt feierte, könnte als Trainer der Spielvereinigung Elversberg in Zukunft Erstligaluft atmen.

2018 übernahm der 56-Jährige den saarländischen Verein in der Regionalliga Südwest, führte ihn ein Jahr später in die Dritte Liga, wo ihm gleich der Durchmarsch in die 2. Bundesliga gelang. Und in seinem zweiten Jahr im Unterhaus stehen Steffen und die SGE mit 55 Punkten auf dem zur Relegation berechtigenden dritten Tabellenplatz – am Sonntag ab 15.30 Uhr muss Steffen mit seiner Mannschaft noch auf Schalke bestehen. „Für mich schon jetzt der Trainer der Saison“, sagt Uerdingens Torwartlegende Werner Vollack (70) hierauf angesprochen. „Mit so einer No-Name-Truppe das zu erreichen, Chapeau!“ Beide haben zwar nicht mehr gemeinsam das blaurote Trikot in Uerdingen getragen, aber man kennt sich halt. Fernduell ehemaliger Mannschaftskameraden