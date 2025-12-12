Uerdingen will sich mit Erfolgserlebnis in Winterpause verabschieden

Die Konstanz fehlt dem KFC bislang noch. Entsprechend liegen einige wechselhafte Wochen hinter den Kickern von der Grotenburg. "Wenn ich mit die vergangenen Spiele so anschaue, müssten wir eigentlich fünf Punkte mehr auf dem Konto haben", erklärt Stöhr. Besonders die Pleite beim 1. FC Kleve hätte es so nicht geben dürfen, sie zeigt zugleich allerdings auch, wie dicht das Leistungsgefüge in der Liga in dieser Spielzeit ist.

Eine sehr gute Saison zeigt auch der VfL Jüchen bislang. Der Aufsteiger rangiert aktuell mit 24 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz, zwischendurch hatte das Team von Daniel Klinger kurzzeitig sogar die Tabellenspitze in Sichtweite. "Sie verfügen über enorm viel Erfahrung", betont Stöhr. "Wir müssen dem von der ersten Minute an mit Einsatz und Laufbereitschaft entgegenstehen", führt er weiter aus. Zumal: Mit Alexander Lipinski muss Uerdingens Übungsleiter auf einen seiner erfahrensten Akteure verzichten, da er am vergangenen Wochenende beim Erfolg über den TSV Meerbusch seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat und die Sperre nun absitzen muss.

KFC will Jüchener Serie brechen

Da trifft es sich gut, dass der KFC auf eine "sehr gute Trainingswoche" zurückblicken kann. "Der Kader wird nun zwar etwas dünner, aber das ist keine Ausrede und darf uns auch nicht weiter beeinträchtigen", sagt Stöhr. Die Moral innerhalb der Mannschaft sei sehr gut und eine besondere Motivationsspritze gab es zusätzlich. "Wir wollen die erste Gastmannschaft sein, die in Jüchen dreifach punkten kann", unterstreicht der 35-Jährige. Zuletzt gelang das dem FC Remscheid - am 1. Mai 2024.

"Jüchen ist verdient oben mit dabei. Ich habe sie beim 5:1 in Büderich gesehen, wo sie in allen Belangen klar überlegen waren", warnt Stöhr vor dem VfL. Neben einer guten Leistung wird der KFC auch auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen können. "Der Support ist in jedem Spiel enorm wichtig. Unsere Fans können den Unterschied ausmachen. Das weiß auch die Mannschaft und deshalb wollen wir für unsere Anhänger alles geben", sagt Stöhr abschließend.

Das Gastspiel in Jüchen ist zugleich die letzte offizielle Einheit des KFC Uerdingen in diesem Jahr. Zwar steht am Samstag, 20. Dezember, noch das Hallenturnier bei Fortuna Gronau auf dem Terminplan, doch das "beruht auf kompletter Freiwilligkeit", wie Stöhr betont. Mit einer Mischung aus der 1. Mannschaft und der U19 will er dann antreten und Hallenluft schnuppern, bevor es im neuen Jahr bei der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld zum ersten Mal ernst wird. Das geplante Testspiel gegen beim GSV Moers ist derweil abgesagt, Ersatz aber schon gefunden. Statt in Moers testet der KFC am Freitag, 9. Januar, bei der TSG Sprockhövel.